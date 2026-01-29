Reklama

Norman Davies: Chiny zajęły miejsce Rosji jako głównego światowego rywala USA

W istocie Chiny zajęły miejsce Rosji jako głównego światowego rywala amerykańskiej supremacji. Dążąc do tego celu, zbudowały gospodarkę i system finansowy o globalnym zasięgu.

Publikacja: 29.01.2026 21:00

Wojna rosyjsko-chińska – konflikt zbrojny w 1900 r. W jego wyniku Rosjanie od 1900 do 1905 r. okupow

Wojna rosyjsko-chińska – konflikt zbrojny w 1900 r. W jego wyniku Rosjanie od 1900 do 1905 r. okupowali należącą do Chin Mandżurię. Na zdjęciu: rosyjscy oficerowie w Mandżurii w czasie powstania bokserów (1900 r.)

Foto: GEORGE ERNEST MORRISON

Norman Davies

Fragment książki Normana Daviesa „Igrzyska dziejów. Zapasy historyka z historią” (tłum. Bartłomiej Pietrzyk), która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont (Kraków 2025). Tytuł artykułu oraz śródtytuły pochodzą od redakcji.

Władywostok znajduje się bardzo daleko od Ukrainy – ponad siedem tysięcy km. To założone w 1860 roku miasto portowe, którego rosyjska nazwa oznacza „władcę Wschodu”, leży nad pacyficzną zatoką o nazwie Złoty Róg. Niewiele osób zastanawia się nad nim w związku z wojną w Ukrainie, lecz takie skojarzenia z pewnością pojawiają się w jednej ze stolic.

