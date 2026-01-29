Fragment książki Normana Daviesa „Igrzyska dziejów. Zapasy historyka z historią” (tłum. Bartłomiej Pietrzyk), która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont (Kraków 2025). Tytuł artykułu oraz śródtytuły pochodzą od redakcji.

Władywostok znajduje się bardzo daleko od Ukrainy – ponad siedem tysięcy km. To założone w 1860 roku miasto portowe, którego rosyjska nazwa oznacza „władcę Wschodu”, leży nad pacyficzną zatoką o nazwie Złoty Róg. Niewiele osób zastanawia się nad nim w związku z wojną w Ukrainie, lecz takie skojarzenia z pewnością pojawiają się w jednej ze stolic.