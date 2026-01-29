30 stycznia 1933 r. – dzień, który zmienił Niemcy

Od 1932 r. ten budynek był zastępczą rezydencją prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga. Berliński Pałac Radziwiłłów przy Wilhelmstraße 73, od 1919 r. zamieniony na Pałac Prezydenta Rzeszy, był w tym czasie remontowany. Pierwsi do zastępczej siedziby głowy państwa weszli trzej mężczyźni: Adolf Hitler, wódz NSDAP, były kanclerz Franz von Papen z niemieckiej Partii Centrum oraz przewodniczący Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP) Alfred Hugenberg. Za nimi szli: organizator Ligii Żołnierzy Frontowych Franz Seldte, członek DNVP Otto Schmidt-Hannover oraz przywódca skrajnie prawicowej i paramilitarnej organizacji Stahlhelm Theodor Duesterberg.