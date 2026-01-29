Reklama

30 stycznia 1933 r. – dzień, który zmienił Niemcy

93 lata temu, 30 stycznia 1933 r., około godziny 10.45 grupa sześciu mężczyzn wyszła z mieszkania byłego kanclerza Niemiec Franza von Papena przy Wilhelmstraße 77 w Berlinie i wolnym krokiem skierowała się przez ogrody ministerialne do Kancelarii Rzeszy.

Publikacja: 29.01.2026 21:00

Rząd po zaprzysiężeniu 30 stycznia 1933 r.

Rząd po zaprzysiężeniu 30 stycznia 1933 r.

Foto: Bundesarchiv Bild

Paweł Łepkowski

Od 1932 r. ten budynek był zastępczą rezydencją prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga. Berliński Pałac Radziwiłłów przy Wilhelmstraße 73, od 1919 r. zamieniony na Pałac Prezydenta Rzeszy, był w tym czasie remontowany. Pierwsi do zastępczej siedziby głowy państwa weszli trzej mężczyźni: Adolf Hitler, wódz NSDAP, były kanclerz Franz von Papen z niemieckiej Partii Centrum oraz przewodniczący Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP) Alfred Hugenberg. Za nimi szli: organizator Ligii Żołnierzy Frontowych Franz Seldte, członek DNVP Otto Schmidt-Hannover oraz przywódca skrajnie prawicowej i paramilitarnej organizacji Stahlhelm Theodor Duesterberg.

