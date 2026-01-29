30 stycznia 1933 r. – dzień, który zmienił Niemcy

4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 22:28 Publikacja: 29.01.2026 21:00
Rząd po zaprzysiężeniu 30 stycznia 1933 r.
Foto: Bundesarchiv Bild
Od 1932 r. ten budynek był zastępczą rezydencją prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga. Berliński Pałac Radziwiłłów przy Wilhelmstraße 73, od 1919 r. zamieniony na Pałac Prezydenta Rzeszy, był w tym czasie remontowany. Pierwsi do zastępczej siedziby głowy państwa weszli trzej mężczyźni: Adolf Hitler, wódz NSDAP, były kanclerz Franz von Papen z niemieckiej Partii Centrum oraz przewodniczący Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP) Alfred Hugenberg. Za nimi szli: organizator Ligii Żołnierzy Frontowych Franz Seldte, członek DNVP Otto Schmidt-Hannover oraz przywódca skrajnie prawicowej i paramilitarnej organizacji Stahlhelm Theodor Duesterberg.
