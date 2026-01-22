Na czterodniowe przyjęcie w październiku 1971 r. perski szach Reza Pahlavi zaprosił na pustynię. Bezprecedensowa gala z okazji 2500. rocznicy istnienia monarchii miała odzwierciedlić osobistą pozycję władcy i stałe miejsce Iranu pośród wiodących narodów świata. Za filmowe kulisy posłużyły ruiny historycznej stolicy Persepolis. W ekspresowym tempie zbudowano lotnisko i podciągnięto 80-kilometrową autostradę. Przed upływem roku w górę wystrzeliła zielona oaza. Z fontann tryskała woda, a w bujnym lesie ćwierkało 50 tys. ptaków sprowadzonych z Europy. Samoloty dostarczyły do „pustynnego piekarnika” tony lodu pod 25 tys. butelek wina. By sprostać wyzwaniom cateringu, sławna restauracja Maxim w Paryżu zamknęła się na 2 tygodnie. W wyszukanym menu nie brakowało kawioru, francuskiego specjału: foie gras, nadziewanych przepiórek i oczywiście szampana.