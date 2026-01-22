W niezwykłej scenerii ruin pierwszej stolicy dynastii Achemenidów współczesny irański władca miał wygłosić najważniejsze przemówienie swojego życia. Monarcha nigdy nie czuł się swobodnie przed kamerami, ale teraz odczuwał szczególną tremę, co było dostrzegalne, kiedy sztywno stanął przed kilkoma rzędami kamer umieszczonych na różnych statywach i podnośnikach przed jego okazałą mównicą. Szach zamierzał proklamować 1971 rokiem Cyrusa II Wielkiego, wieńczącym obchody 2500. rocznicy założenia Imperium Perskiego.