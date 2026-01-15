Reklama

Leonardo da Vinci i Michał Anioł: Światło geniuszu, mrok rywalizacji

Obaj wznoszą się na artystyczne wyżyny, by stworzyć coś, co na wieczność zapisze się w historii sztuki: dwa arcydzieła! Są całkowicie od siebie różne, chodzi bowiem o „Ostatnią wieczerzę” i „Pietę”.

Publikacja: 15.01.2026 21:00

„Ostatnia wieczerza" – malowidło ścienne autorstwa Leonarda da Vinci, wykonane w latach 1495–1498 w 

„Ostatnia wieczerza” – malowidło ścienne autorstwa Leonarda da Vinci, wykonane w latach 1495–1498 w refektarzu klasztoru dominikanów przy bazylice Santa Maria delle Grazie w Mediolanie

Foto: Wikipedia commons

Roberto Mercadini

Fragment książki Roberta Mercadiniego „Leonardo da Vinci i Michał Anioł. Światło geniuszu, mrok rywalizacji” (przekł. Barbara Bardadyn), która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bo.wiem. 

Leonardo jest opłacany przez Ludwika Sforzę. Nie oznacza to jednak, że Sforza powinien korzystać z jego usług tylko w celu upiększenia własnej siedziby. Może wykorzystać pracę Leonarda także jako monetę przetargową, żeby zadowolić osoby, z którymi chce utrzymać dobre relacje i od których chce otrzymywać przysługi. I tak w 1494 roku da Vinci dostaje od Sforzy zlecenie udekorowania ściany refektarza w klasztorze dominikanów (tak, dominikanie są także w Mediolanie) pod wezwaniem Santa Maria delle Grazie. Zakonnicy życzą sobie dwóch malowideł na wąskich ścianach sali. Z jednej strony ukrzyżowanie, a z drugiej ostatnia wieczerza.

