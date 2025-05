Co chcieli zrobić Niemcy w Teheranie?

Skorzeny i część jego ludzi docierają do Austrii, ale nie mają tam znaczących zasobów ani organizacji. Wobec samobójstwa Hitlera i upadku Berlina sytuacja staje się coraz bardziej beznadziejna. Podobnie jak wielu funkcjonariuszy i oficerów nazistowskich, Skorzeny musi podjąć jakąś decyzję.

Mógłby zorganizować samolot, który zabrałby go wraz z grupką jego ludzi z gór, i uciekać do któregoś z krajów neutralnych. Ale Skorzeny nie chce skorzystać z takiej możliwości: „Odrzuciłem myśl o porzuceniu ojczyzny, rodziny i towarzyszy”. Istnieje też ponure rozwiązanie, na które zdecydowali się Hitler, Goebbels i inni nazistowscy dygnitarze. Skorzeny też się nad tym zastanawia, ale jest pełen wahań. „Mógłbym wybrać śmierć samobójczą. Wielu z nas dało się zabić w ostatnich bitwach albo odebrało sobie życie. […] Nie miałem nic do ukrycia, ponieważ żaden żołnierz nie powstydziłby się żadnego z moich czynów i rozkazów. Postanowiłem pójść do niewoli”.

Wraz z komandosami, którzy pozostali przy nim, schodzi z austriackich Alp i – po nawiązaniu łączności z miejscowym dowództwem amerykańskim – 16 maja poddaje się Amerykanom. Początkowo władze amerykańskie nie całkiem zdają sobie sprawę z tego, kto znalazł się w ich rękach. Traktują Skorzenego jak typowego, wziętego do niewoli oficera wrogiej armii – aż do chwili, gdy odkrywają, kim naprawdę jest. Parę minut później – jak opisywał potem Skorzeny – „wycelowano we mnie dwanaście pistoletów maszynowych, a tłumacz poprosił o oddanie pistoletu, co uczyniłem. […] Potem zrewidowano mnie i rozebrano”. Lokalne dowództwo odesłało go dalej, na przesłuchania na wyższym szczeblu. Przez kolejne dwa lata amerykańscy i brytyjscy urzędnicy przenoszą Skorzenego z miasta do miasta, z więzienia do więzienia. Różne instancje wywiadowcze przesłuchują go dziesiątki razy. Od czasu do czasu jest ostro traktowany, co obejmuje izolację i pozbawienie snu.

Jego najsłynniejsza akcja – uwolnienie Mussoliniego – nie jest, ściśle rzecz biorąc, zbrodnią wojenną, ale Skorzenemu stawiane są zarzuty związane z innymi działaniami w różnych fazach wojny, między innymi z domniemanym zamordowaniem alianckich jeńców wojennych.

W końcu trybunał norymberski uwalnia go od wszystkich zarzutów, ale Skorzeny nadal ma przed sobą długi czas pozbawienia wolności, co jest częścią alianckiego programu denazyfikacji. Wysuwane są też przeciwko niemu zarzuty w związku z czynami popełnionymi podczas wojny w Danii i Czechosłowacji. W 1948 roku udaje mu się uciec z alianckiego aresztu. Był to rezultat skomplikowanego spisku, w którym trzech niemieckich przyjaciół Skorzenego przebrało się za oficerów armii amerykańskiej i doprowadziło do jego uwolnienia. Ponieważ Skorzeny nigdy nie został oskarżony o konkretną zbrodnię, instancje międzynarodowe nie chciały tracić środków na tropienie go.