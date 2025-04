Historia Krymu do prostych nie należy. Do kogo należał półwysep na przestrzeni dziejów?

Pierwszym znanym z nazwy ludem zamieszkującym Krym byli Kimeryjczycy, będący prawdopodobnie ludem trackim, który należał do grupy wymarłych ludów indoeuropejskich. Ostatnie ślady obecności Kimeryjczyków na tym terenie pochodzą z VI w. p.n.e. Drugim ludem autochtonicznym na Krymie, a dokładnie w jego południowej części, byli Taurowie – lud irański. To od ich nazwy Krym bywał określany Tauryką lub Taurydą.

W VII w. p.n.e. rdzennych mieszkańców Półwyspu Krymskiego wyparli Scytowie, lud pochodzenia irańskiego. Jednocześnie VII i VI w. p.n.e. to także czas greckiej kolonizacji Krymu. Najstarszą i najważniejszą kolonią został Pantikapajon (obecnie Kercz). W połowie V w. p.n.e. doszło do zjednoczenia kolonii greckich i utworzenia Królestwa Bosporańskiego, które w I w. p.n.e zostało uzależnione od Rzymu. Wcześniej, w III-II w. p.n.e. Scytowie zostali wyparci przez pochodzących ze wschodu Sarmatów. W stepowej części Półwyspu Krymskiego zjednoczyli się z miejscową ludnością i utworzyli własne państwo. To jednak już wkrótce zostało podbite przez króla Pontu, Mitrydatesa VI Eupatora.

Historia Krymu: Od średniowiecza do XIX wieku

W II połowie VI w. na krótko Krym opanował związek wojowniczych plemion ałtajskich – kaganat Turkucki. Z kolei pod koniec VII w. wtargnęli tu Chazarowie. Ich panowanie trwało dwa wieki. Pod koniec IX wieku Krym wrócił pod władanie Bizancjum. Jednak już wcześniej, na przełomie VIII i IX w., rozpoczęły się najazdy Rusi Kijowskiej na Krym. Pod koniec X w. Włodzimierz I, wielki książę kijowski, rozszerzył swoje panowanie aż do Krymu.

Ok. 1240 r. Krym opanowany został przez Mongołów i włączony do Złotej Ordy. Ta rozpadła się w 1427 r., w wyniku czego powstał m.in. Chanat Krymski. Ten w 1475 r. przyjął zwierzchnictwo Imperium Osmańskiego. Trwało ono do 1774 r., kiedy Rosja zmusiła Imperium Osmańskie do zrzeczenia się zwierzchności nad Chanatem Krymskim. W 1783 r. Katarzyna II ogłosiła przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Rosji. W latach 1853-1856 Półwysep Krymski stał się głównym terenem działań w wojnie krymskiej między Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim. Pod koniec XIX w. znacząco wzrosła liczba mieszkańców Krymu. Osiedlało się tu coraz więcej Ukraińców.

Historia Krymu: XX i XXI wiek

W 1917 r., po przewrocie bolszewickim, doszło do powstania Krymskiej Republiki Ludowej proklamowanej przez Tatarów krymskich. W tym samym roku Ukraińska Centralna Rada przyłączyła do siebie trzy północne powiaty Krymu. W 1920 r. cały Krym zajęli bolszewicy, którzy w 1921 r. powołali Krymską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką.