Powstanie wielkanocne w Irlandii

W ciągu sześciu dni Maxwell i jego ludzie zdławili powstanie, a przy okazji zniszczyli niezliczone budynki, w tym pocztę główną, pozbawiając życia 500 osób i raniąc kolejne 2600, w większości cywilów. Zawieszenie właściwych procedur prawnych umożliwiło aresztowanie 3,5 tys. początkujących przywódców i ludzi podejrzewanych o ich wspieranie. Potem popędliwe sądy wojskowe skazały 90 osób na śmierć. Po niespełna dziesięciu dniach plutony egzekucyjne straciły 15 z nich.

Na początku powstania wielkanocnego Irlandia była podzielona na tle stosunku do wojny i republikanom brakowało szerokiego poparcia. W obliczu bezsensownych brytyjskich represji opór wobec sprawy narodowej zaczął jednak zanikać. Nie tylko morderstwa w dublińskich koszarach Portobello, gdzie brytyjscy wojskowi w trybie doraźnym stracili pacyfistę Francisa Sheehy’ego-Skeffingtona oraz dwóch innych dziennikarzy, bądź pogrom przy North King Street, gdzie brytyjscy żołnierze wpadali do domów i losowo strzelali do cywilów i dźgali ich bagnetami, tak bardzo wstrząsnęła irlandzką opinią publiczną. Chodziło również o to, że brytyjska armia i rząd nie chcieli ani przyjąć odpowiedzialności, ani podzielić się nią. Na przykład w przypadku rzezi przy North King Street miejski koroner w swoim dochodzeniu napiętnował żołnierzy za zabicie „nieuzbrojonych i niewinnych” cywilów. Maxwell twierdził jednak, że ci cywile byli sympatykami republikanów, a wojskowa komisja śledcza orzekła, że żaden członek armii brytyjskiej nie może ponieść odpowiedzialności, i dlatego nikt nie został do niej pociągnięty. Co znamienne, Maxwell szczerze przyznał, że jego żołnierzom brakowało umiejętności oceny sytuacji: „Rebelianci nie nosili mundurów i człowiek, który w pewnym momencie strzelał do jakiegoś żołnierza, mógł spokojnie przechodzić obok niego chwilę później. (…) Niemal wszystko trzeba było pozostawić żołnierzom na miejscu. Możliwe, że doszło do niefortunnych incydentów, czego należy żałować (…), ale jak żołnierze mieli rozróżniać? Widzieli, jak ich towarzysze giną obok z rąk ukrytych i zdradzieckich napastników, i możliwe nawet, że pod wpływem przerażenia tym osobliwym atakiem niektórzy z nich »wpadali w furię«. To nieuchronne następstwo tego rodzaju rebelii”.

Wobec wojennej cenzury i oświadczeń prasowych popierających żołnierzy, jak to złożone przez Maxwella, rząd brytyjski usprawiedliwiał rozwój wydarzeń w Irlandii.

Irlandzcy republikanie dobrze rozumieli połączoną moc komunikacji i brytyjskich represji. Podczas powstania wielkanocnego ludzie Pearse’a przejęli nadajnik radiowy i transmitowali swoją proklamację niepodległości Republiki Irlandzkiej. Powstanie wielkanocne codziennie przez ponad dwa tygodnie znajdowało się na pierwszych stronach amerykańskich i brytyjskich gazet, aczkolwiek wiadomości wychodzące z Irlandii docierały przez jak najgęstszy filtr kontroli i utajniania. Na tle wojny początkowe relacje, nawołujące wprawdzie do wstrzemięźliwości z obu stron, ukazywały te zajścia jako irlandzkie szaleństwo. Gazety takie jak „The New York Times” przedstawiały tautologiczne analizy – w jednym z artykułów redakcyjnych stwierdzono, że „Irlandia w stanie buntu jest irlandzka. Nigdy nie było inaczej. (…) Rebelia to chroniczny, naturalny niemalże stan Irlandii, co jakiś czas tylko bardziej dotkliwy niż zwykle”.

Egzekucje przywódców zrywu w Irlandii

Wszystko się zmieniło wraz ze straceniem Pearse’a oraz 14 innych przywódców powstania. Relacje prasowe i nastawienie opinii publicznej zmieniły się. W teorii ententa prowadziła wojnę totalną z niemieckim wrogiem kojarzonym z takimi despotycznymi i okrutnymi środkami. Londyński „Times” beształ rząd brytyjski ze względów moralnych, zadeklarował, że plutony egzekucyjne są „niegodne” narodu, i przekonywał, by „coś takiego zostawić Niemcom”. Odwołując się do kształtujących się antyimperialistycznych odczuć w Stanach Zjednoczonych, „The Washington Post” napisał: „Historia jest pełna przykładów brutalnych i nadmiernych środków stosowanych przez Anglię wobec Irlandii i teraz powinno to posłużyć jako ostrzeżenie przed taką polityką”.