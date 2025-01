Starożytny bioniczny pancerz chiński

Odnalezioną chińską zbroję można nazwać „wczesnym przykładem bioniki” lub czerpania inspiracji z natury. W tym przypadku przypominające rybie, zachodzące na siebie skórzane łuski wzmacniają ludzką skórę dla lepszej ochrony przed ciosami, pchnięciami i strzałami.

Wiemy, że mieszkali w namiotach, byli ludem rolniczym, hodowali bydło i owce, byli znakomitymi jeźdźcami konnymi i łucznikami. Warto podkreślić, że odnaleziona zbroja skórzana jest drugim tego typu artefaktem na świecie. Pierwszym była znakomicie zachowana skórzana zbroja łuskowa odkryta w starożytnym egipskim grobowcu króla Tutanchamona z XIV wieku p.n.e. Do produkcji swoich pancerzy Egipcjanie używali skór krokodyli. Odnalezione prze archeologów takie zbroje pochodzą co prawda z III wieku, ale wiele wskazuje, że były skóra krokodyla była stosowana przez żołnierzy egipskich od stuleci. Tym bardziej, że taki „strój” mógł być używany przy obrzędach ku czci Sobeka – bóstwa z głową krokodyla, patrona armii i symbolu władzy monarszej. Ze względu na swoją wyjątkową trwałość skóry krokodyla są do dzisiaj wykorzystywane w przemyśle odzieżowym i galanteryjnym.