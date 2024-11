Przewodnik średniowiecznego obieżyświata: zwiedzanie Jerozolimy

Franciszkańscy przewodnicy wprowadzali ich przez bramę Jafy i wiedli najpierw do szpitala Muristan, gdzie przeważnie zatrzymywali się przybysze z Zachodu, albo do bazyliki Grobu Świętego. Miejsca te były od siebie oddalone o kilka minut drogi spacerem. Muristan (jego nazwa pochodzi od perskiego słowa oznaczającego dom noclegowy) był jakby połączeniem zachodniego szpitala i wschodniego karawanseraju i składał się z wielkiej sali z mniejszymi pomieszczeniami po bokach. Został zbudowany przez zakon szpitalników w epoce krucjat, ale pod koniec XV wieku był praktycznie ruiną, w której pielgrzym mógł się tylko zwinąć na podłodze i próbować zasnąć.

Jak wszyscy zgodnie twierdzili, było to odrażające miejsce. Zdaje się, że nie było tam prawie żadnych udogodnień, a ściany i dach ledwie się trzymały. Sypialnie stały tyłem do sklepów spożywczych na suku, co oznaczało, że docierały do nich gwar i smród. Goście musieli kupować żywność i wodę od lokalnych obnośnych sprzedawców, którzy tłoczyli się przed wejściem. Każdy dostawał kąt do spania na podłodze, na dywanie albo sienniku. Felix Fabri oceniał, że przebywało tam „w podłych i wyniszczających” warunkach około czterystu pielgrzymów. Inni goście uskarżali się na panujący tam brud, smród i stały hałas czyniony przez miejscowych. Po zapłaceniu skromnej opłaty za wejście (według angielskiego pielgrzyma Thomasa Brygga w 1392 roku wynosiła ona pół dukata) każdy mógł przebywać w Muristanie tak długo, jak musiał, albo jak długo mógł znieść ten pobyt. Do jednej ze ścian przylegał Zawijat-Dardża, mały meczet i dom noclegowy dla derwiszów, sekty sufickich mistyków, którzy ślubowali życie w ubóstwie. Na pewno pokazywało to chrześcijańskim pielgrzymom, że nie są jedynymi osobami przybywającymi do Jerozolimy w poszukiwaniu świętości.

Zdaje się, że niektórzy pielgrzymi zatrzymywali się w Muristanie tylko na kilka dni, natomiast inni zostawali tam nawet sześć tygodni. Chociaż chrześcijanie przybywali do Jerozolimy, by naśladować cierpienie Jezusa, pobyt w Muristanie był dla niektórych zbyt dużym wyrzeczeniem. Można było wybrać inną kwaterę – zatrzymać się w klasztorze franciszkanów na wzgórzu Syjon (przyjmowano tam tylko duchownych i szlachtę) albo wynająć pokój u członka miejscowej żydowskiej, muzułmańskiej czy prawosławnej społeczności. Bernhard von Breydenbach zatrzymał się w domu swojego tłumacza. Gdy Gabriele Capodilista z Padwy, który przyjechał tam w 1458 roku, zobaczył, w jakim stanie jest Muristan, obrócił się na pięcie i wybrał sobie zakwaterowanie gdzie indziej.

W bazylice Grobu Pańskiego działy się też rzeczy nadnaturalne i cuda. Powiadano, że tu, w centrum świata, nic nie rzuca cienia. Tutaj w każdą niedzielę wielkanocną w lampie przed grobem zapalał się sam z siebie Święty Ogień, znak obecności Ducha Świętego i zmartwychwstania Jezusa.

Większość przybyszów nie poświęcała na szukanie locum dużo czasu, gdyż chciała jak najszybciej pójść do bazyliki Grobu Świętego. Autor cieszącego się dużym powodzeniem przewodnika turystycznego z około 1283 roku, Burchard z Góry Syjon, przemawia w ich imieniu, pisząc, że bazylika Grobu Świętego zajmowała „pierwsze miejsce” wśród wszystkich świętych zabytków w Jerozolimie. Zbudowany w IV wieku przez cesarza Konstantyna kościół stał się później chaotycznym kompleksem kaplic i innych miejsc kultu. Po zajęciu miasta w 1099 roku krzyżowcy zastali go w fatalnym stanie, gdyż dziewięćdziesiąt lat wcześniej kalif al-Hakim kazał go zburzyć i spalić. Krzyżowcy stopniowo go odbudowali i powiększyli, pokrywając wszystkie pomieszczenia jednym dachem. Ich kościół, który w znacznej części zachował się do dzisiaj, został konsekrowany w 1149 roku. Obejmuje on zarówno grób Jezusa Chrystusa i Golgotę, na której go ukrzyżowano, jak i zbiór innych kaplic i ołtarzy. Jest czymś w rodzaju świętego muzeum starożytnych i nowych tradycji.