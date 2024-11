Freikorps – wagnerowcy czasu międzywojnia

Czytaj więcej Plus Minus Trupia czaszka na rodzinnym zdjęciu W Niemczech znowu wybuchła ostra dyskusja na temat niektórych uwikłań „zwykłych ludzi” w nazizm oraz świętych postaci niemieckiego ruchu oporu. Nikomu nie przychodzi do głowy podważać prawa historyków do badań

Żołnierze Freikorpsów często opisywani są jako fanatyczni nacjonaliści, a Freikorpsy jako miejsce, w którym wykuwały się przyszłe kadry dla hitlerowskich Niemiec. Częściowo jest to prawda. Osieroceni po rozwiązaniu tych formacji żołnierze faktycznie zasilili w części powstałą później SA (Die Sturmabteilungen der NSDAP, czyli oddziały szturmowe NSDAP). Mówienie jednak o tym, że wstępowali oni do SA na masową skalę, byłoby dalekie od prawdy.

Tuż po zakończeniu I wojny światowej Freikorpsy zasilane były nie tylko przez osoby o nacjonalistycznym nastawieniu. Wręcz przeciwnie: pod względem politycznym były to grupy bardzo zróżnicowane, choć niewątpliwie cechą wspólną wszystkich żołnierzy Freikorpsów była niechęć do komunizmu i panującego po wojnie chaosu państwowego.

Od wysokiego żołdu do radykalizacji poglądów

Tym jednak, co przyciągało do Freikorpsów, początkowo nie była polityka, lecz czynnik czysto finansowy. Wystarczy powiedzieć, że w 1918 r. szeregowiec w regularnej armii otrzymywał zaledwie około 30 marek żołdu miesięcznie, podczas gdy ten sam szeregowiec w służbie Freikorpsów mógł otrzymać żołd na poziomie 30 marek miesięcznie plus dodatkowe 5 marek dziennie oraz różne dodatki (dla żonatych, na dzieci, za dodatkowe umiejętności etc.), a także specjalny dodatek za każdy dzień uczestniczenia w walkach. Powodowało to, że szeregowy żołnierz Freikorpsu mógł liczyć na około 180 zamiast 30 marek miesięcznie. W przypadku podoficerów i oficerów zarobki w Freikorpsach były oczywiście jeszcze wyższe i często przekraczały 300 marek miesięcznie. Dla porównania – w tym czasie wysokiej klasy wykwalifikowany robotnik mógł liczyć na nie więcej niż 160–165 marek miesięcznie.

Warto zauważyć, że tu również można wskazać na podobieństwa tej sytuacji do tego, z czym mamy do czynienia w przypadku rosyjskiej Grupy Wagnera, której ochotnicy byli zdecydowanie lepiej opłacani niż żołnierze regularnej rosyjskiej armii (i to nawet ci biorący udział w agresji na Ukrainę).

W przypadku Freikorpsów, co trzeba w tym miejscu przyznać, stopniowo czynnik finansowy zaczął schodzić na dalszy plan, a członkowie tych jednostek coraz bardziej się radykalizowali. Wynikało to jednak głównie z tego, że zaczęli ich zasilać ochotnicy wywodzący się z radykalnej prawicy, którzy niekoniecznie legitymowali się doświadczeniem frontowym z I wojny światowej.