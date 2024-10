Rozwój sieci neuronowych jako narzędzia sztucznej inteligencji

W 1932 r. Nagrodę Nobla odebrał Charles Sherrington, który opisał, jak funkcjonują neurony. Cztery lata później Nagrodę Nobla przyznano za wykrycie, jak neurony przekazują sobie sygnały. Nagrodę tę otrzymali Henry Hallet Dale i Otto Loewi.

Potem sypały się dalsze ważne odkrycia biologów i medyków na temat różnych aspektów funkcjonowania komórek nerwowych i poszczególnych fragmentów mózgu, ale tutaj w mojej opowieści odejdę już od biologów i włączę prace pierwszych biocybernetyków. Żeby bowiem wiedzę o biologicznych podstawach naszego intelektu przenieść do komputerów, trzeba było posłużyć się platformą matematyki.

Pierwsze prace o modelach systemów neuronowych

Człowiekiem, który jako pierwszy spróbował opisać sztuczne neurony i struktury z nich budowane, dziś nazywane sieciami neuronowymi, był Warren S. McCulloch. We współpracy z Walterem Pittsem podjął pionierską pracę, próbując opisać działanie struktur neuronowych za pomocą logiki matematycznej. Ich wspólnie napisany artykuł „A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity” (Logiczny rachunek idei immanentnych w aktywności nerwowej), opublikowany w 1943 r., był przełomowy. McCulloch i Pitts wykazali, że neurony opisywane w kategoriach logiki matematycznej mogą wykonywać wszelkie przekształcenia informacji, w szczególności prowadzić wnioskowania logiczne. Zwróćmy uwagę na czas, w którym pojawiły się koncepcje McCullocha i Pittsa: połowa lat 40. XX w. to okres, kiedy powstawały pierwsze komputery. Komputera opartego na modelu neuronowym wtedy jeszcze nie zbudowano, chociaż później wiele takich konstrukcji powstało, ale wkład idei McCullocha i Pittsa do struktury pierwszych komputerów bardzo wysoko oceniał John von Neumann. Nie jest to miejsce, żeby opisywać dzieła tego wybitnego twórcy podstaw informatyki, ale warto wspomnieć, że większość komputerów do dziś jest oparta na tzw. architekturze logicznej von Neumanna.

Za badania mechanizmu funkcjonowania synaps przyznano kilka Nagród Nobla (pierwszym noblistą wyróżnionym właśnie za to był John Eccles w 1963 r.)

Czynnikiem decydującym o szerokiej użyteczności sieci neuronowych była (i jest!) możliwość nabywania przez nie nowych umiejętności dzięki procesowi uczenia. Fundament do tego, by ów proces mógł być realizowany, stworzyli McCulloch i Pitts, wyposażając swoje oparte na logice formalne (matematyczne) neurony w tzw. wagi synaptyczne. To było genialne. Synapsa, czyli miejsce, w którym dwa neurony łączą się i przekazują sobie informację jest bardzo złożonym systemem biochemicznym i bioelektrycznym. Za badania mechanizmu funkcjonowania synaps przyznano kilka Nagród Nobla (pierwszym noblistą wyróżnionym właśnie za to był John Eccles w 1963 r.). Tymczasem w koncepcji McCullocha i Pittsa zaproponowano genialną, bo bardzo uproszczoną, interpretację procesów w synapsach już w 1943 r. I ta interpretacja była i jest bazą uczenia sieci neuronowych po dziś dzień.