Odkrycie pierwszej angielskiej stolicy

To na pewno dobra wiadomość dla mediewistów i miłośników architektury średniowiecznej. W pobliżu wioski Rendlesham w hrabstwie Suffolk, około 120 km na północny wschód od Londynu, w odległości zaledwie kilku kilometrów na północ od słynnego anglosaskiego kurhanu w Sutton Hoo, archeologom brytyjskim udało się odkopać wielką salę bankietową pochodzącą z czasów panowania wczesnych królów anglosaskich. Naukowcy uważają, że to odkrycie jest potwierdzeniem, że w okolicy dzisiejszej wsi Rendlesham między 570 a 720 r. rezydowali lokalni królowie anglosascy. Odkryta sala, w której ucztowali królowie i ich wojownicy, jest zatem częścią rezydencji monarszej. „To królewska rezydencja, choć należy pamiętać, że królowie w przeciwieństwie do ich poddanych przemieszczali się – nie mieszkali tylko w jednym miejscu”, podkreśla Faye Minter kierująca pracami odkrywkowymi archeolożka z Rady Hrabstwa Suffolk. „Jest zatem wysoce prawdopodobne, że w pewnym momencie królowie wschodniej Anglii mieszkali lub przebywali właśnie tu, w Rendlesham... i to miejsce stanowiło ich główną rezydencję przez 150 lat”. Czy zatem Rendlesham jest pierwszą znaną nam rezydencją królów angielskich? To duże uproszczenie, ponieważ tytuł pierwszego króla Anglii jest wiązany raczej z trzema monarchami: Egbertem, który rządził całą anglosaską Anglią w latach 829–830, Alfredem Wielkim tytułującym się od 879 r. królem Anglosasów lub Athelstanem, który w roku 927 został ogłoszony królem całej Brytanii. A zatem w Rendlesham rezydowali władcy, których raczej należy zakwalifikować jako władców Anglii Wschodniej. Ich poczet otwiera założyciel dynastii Wuffinow, panujący w latach 571–578 król Wuffa, zwany także Uuffą, a zamyka król Aelfwald.

Współczesne Rendlesham

Współczesna nazwa wsi Rendlesham została po raz pierwszy zapisana w języku staroangielskim około 730 r. jako Rendlæsham, co może oznaczać „zagroda należąca do [człowieka o imieniu] Rendel”. Jest też inna interpretacja tej nazwy: może ona pochodzić od staroangielskiego słowa rendel, które oznacza „mały brzeg”.

Znajdujący się w Rendlesham kościół św. Grzegorza Wielkiego, choć jest świątynią bardzo starą, nie był świadkiem królewskich uczt wydawanych przez króla Egberta. I choć zbudowano go dopiero w późnym średniowieczu kościół ten jest wpisany na listę zabytków I stopnia. Niestety pobliski Rendlesham Hall, duży dwór z późniejszych wieków, został zburzony w 1949 roku.

Wieś otacza niezwykle bujny las. Rendlesham Forest, należący do Forestry England, to mieszany las o powierzchni 1500 hektarów (3700 akrów) z obiektami rekreacyjnymi dla spacerowiczów, rowerzystów i wczasowiczów. Jest częścią obszaru leśnego Sandlings o szczególnym znaczeniu naukowym.