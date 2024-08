Polinezyjczycy - najwięksi odkrywcy w historii

Nazwa „Indianie” jest określeniem kulturowym lub historycznym, ale na pewno nie etnicznym. Indianie z prerii Ameryki Północnej nie mieli żadnych koligacji rodzinnych z Indianami znad Amazonki.

Byli to potomkowie osadników filipińskich, którzy przemieścili się na południowy wschód: najpierw na Wyspy Salomona, a następnie na niezamieszkały archipelag Vanuatu, Nową Kaledonię, wyspy Fidżi i inne miejsca. Patrick V. Kirch, profesor antropologii na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa, uważa, że „Lapitowie jako pierwsi dotarli do odległej Oceanii”. W IX wieku p.n.e. kultura Lapita dotarła aż do Tonga i Samoa. Ale wtedy nagle nastąpiła długa przerwa w ekspansji. Do niedawna uważano, że przyczyną mogły być jakieś wojny plemienne, jednak naukowcy doszli do wniosku, że poza Tonga i Samoa łańcuchy wysp są znacznie bardziej oddalone od siebie, w niektórych przypadkach są to odległości rzędu kilku tysięcy mil otwartego oceanu. Na tych akwenach wiatry i prądy oceaniczne bardzo przeszkadzają w żegludze na wschód. Być może łodzie ludów Lapita po prostu nie sprostały temu wyzwaniu. Dlatego kolejna fala wielkiej morskiej ekspansji Polinezyjczyków rozpoczęła się dopiero 1200 lat później, kiedy ok. 300 roku n.e. pierwsi żeglarze przybyli na Hawaje. Mniej więcej do 1250 r. dotarli także do Nowej Zelandii. W tym ogromnym przedziale czasowym około tysiąca lat odkrywcy polinezyjscy zbadali co najmniej 10 milionów mil kwadratowych Oceanu Spokojnego i zlokalizowali ponad 1000 wysp. Przebyli szlaki na obszarach większych niż wszystkie kontynenty świata razem wzięte.