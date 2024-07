Republikanie byli przekonani, że to wojna, a nie rooseveltowski New Deal, rozwinęła amerykańską koniunkturę gospodarczą. W 1933 r. bezrobocie w USA sięgało 24,9 proc. W latach 1934–1940 ponad 14 proc. Amerykanów zdolnych do pracy nie mogło znaleźć zatrudnienia. Pod tym względem atak na Pearl Harbor w grudniu 1941 r. okazał się zbawienny. Już trzy lata później bezrobocie osiągnęło najniższy zanotowany kiedykolwiek w historii USA poziom – 1,2 proc.

Reklama

Eksperci Systemu Rezerwy Federalnej USA uważają, że dla gospodarki amerykańskiej najkorzystniejsza jest sytuacja, kiedy bezrobocie utrzymuje się na poziomie od 3,5 do 4,5 proc. Taki poziom bezrobocia panował właśnie w czasach prezydentury Eisenhowera. Kiedy w 1953 r. Eisenhower obejmował urząd, amerykańskie bezrobocie mieściło się w granicach niecałych 5 pkt proc. Osiem lat później, kiedy opuszczał Biały Dom, bezrobocie było wyższe zaledwie o 0,5 proc. To była złota epoka dobrobytu, choć nieustannie wisiał nad nią ponury cień atomowej zagłady.

Czytaj więcej Historia świata Bohater wojenny w Białym Domu. Dwight Eisenhower, część I Amerykańską tradycją stało się, że po najważniejszych dla losów narodu wojnach na prezydenta wybierano generała, który w czasie konfliktu zbrojnego dowodził armią. Tak też się stało po zakończeniu II wojny światowej. Prezydentem został naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie Dwight D. Eisenhower.

Palacz, który gardził palaczami

Dwight D. Eisenhower uwielbiał pozować na przeciętnego Amerykanina. Prasa rozpisywała się o jego spartańskim życiu żołnierskim. W rzeczywistości był człowiekiem rozkoszującym się luksusem. Każdego ranka jego kamerdyner dosłownie ubierał go od stóp do głów. Mundury, a później ubrania cywilne musiały być nieskazitelnie czyste i wypachnione, wyprasowane „na blachę”, bez śladu wcześniejszego używania. Podobno marszałkowie Żukow i Montgomery podśmiewali się z Eisenhowera, że jest elegantszy od manekina z paryskiego domu mody. Jedynym, co zakłócało tę nieskazitelną elegancję, był nieustanny swąd dymu papierosowego, którego zresztą sam Ike u siebie nie znosił. W nałóg nikotynowy wpadł, będąc jeszcze studentem West Point. W czasie wojny palił trzy lub cztery paczki papierosów dziennie! I chociaż były to czasy, kiedy jeszcze nie wiedziano powszechnie o tragicznych skutkach palenia, on nieustannie martwił się o zdrowie. Liczne próby rzucenia przeklętego nałogu kończyły się zazwyczaj porażką. W pewnym momencie wpadł jednak na całkiem ciekawy pomysł. „Postanowiłem sobie stworzyć taką formę gry psychologicznej. Starałem się wmówić sobie własną wyższość, kiedy widziałem, jak inni palą, a ja już tego nie robię”, wspominał po latach. Generał wypychał papierosami i zapalniczkami kieszenie i wszystkie zakątki swojego biura. „Uczyniłem praktykę z oferowania papierosa każdemu, kogo spotkałem lub kto wszedł do mojego biura. Kiedy przyglądałem mu się, jak pali, powtarzałem sobie w głowie: jakie to szczęście, że ja już nie muszę robić tego, co robi ten biedny człowiek”.

W ten sposób udało mu się rzucić nałóg, który uważał za wroga porównywalnego z samym Hitlerem. Z nieskrywaną satysfakcją powtarzał w czasie spotkań wyborczych w 1952 r., że on jest człowiekiem wolnym od wszelkich używek. Wówczas wywoływało to zdumienie i podziw, ponieważ palili niemal wszyscy. Zazwyczaj sztabowcy próbują przytłumić megalomańskie skłonności kandydatów, w przypadku Eisenhowera uznali to jednak za atut. Nieskazitelny politycznie, obyczajowo, moralnie i fizycznie zwycięzca z frontu afrykańskiego i europejskiego II wojny światowej mógł pozwolić sobie na demonstracyjną pewność siebie. Amerykanie uwielbiają ludzi sukcesu. Dlatego wybory prezydenckie wygrywają ludzie pokroju Donalda Trumpa, a nie Berniego Sandersa…