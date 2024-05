Jak kawaleria SS pacyfikowała powstanie w getcie warszawskim

Dodatkowe szczegóły o walkach z żydowskimi powstańcami przynoszą powojenne zeznania wspomnianego pracownika biurowego Wilhelma Plänka, ur. 16 stycznia 1911 r. w Ratingen, który w 1943 r. został dowódcą szkolno-zapasowego dywizjonu kawalerii SS: „Jak już wspomniałem w informacjach dotyczących mojej osoby, po przybyciu do Warszawy SS-Hauptsturmführer Di[e]kmann, który dotąd dowodził dywizjonem zapasowym, poinformował mnie, że krótko przedtem – prawdopodobnie kilka dni wcześniej – został wezwany do dowódcy SS i Policji [Ferdinanda von Sammern-Frankenegga]. Ten powiedział mu, że potrzebuje sił Waffen-SS do planowanej operacji wojskowej w getcie. Zasadniczo jako Waffen-SS nie podlegaliśmy dowódcy SS i Policji [Warschau] i nie mógł on wydawać nam rozkazów. W określonych sytuacjach wyjątkowych miał jednak prawo zażądać przydzielenia sił Waffen-SS, musiał jednak równolegle uzyskać na to zgodę Urzędu Dowodzenia w Berlinie. Do chwili wydania decyzji przez Urząd Dowodzenia w związku z sytuacją wyjątkową dowódca SS i Policji sprawował niejako tymczasowe dowództwo nad jednostkami Waffen-SS, na które zgłosił zapotrzebowanie […]”.

Powstańcy z Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej

Już pierwszego dnia walk Niemcy zostali zaskoczeni oporem Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) na pl. Muranowskim 7/9 i rogu pl. Muranowskiego 21 z ul. Nalewki 41. Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) broniła się na rogu ul. Nalewki i Gęsiej oraz na rogu Zamenhofa i Gęsiej. Żydowscy bojownicy uszkodzili na rogu Zamenhofa i Miłej butelkami zapalającymi zdobyczny francuski pojazd gąsienicowy, co zmusiło do wycofania dwa transportery opancerzone oraz czołgi lekkie sprowadzone z Rembertowa. Po pierwszych 24 godzinach zostało rannych 11 kawalerzystów SS przy placu Muranowskim.

Następne dni przyniosły kolejnych rannych w dywizjonie kawalerii SS, który 20 kwietnia wystawił do walki 10 oficerów oraz 450 podoficerów i szeregowców. Tego dnia zostało rannych dwóch jego żołnierzy, co miało miejsce prawdopodobnie podczas zajmowania szopu szczotkarzy, istniejącego w czworoboku ulic Świętojerskiej, Bonifraterskiej, Franciszkańskiej i Wałowej.

„Większość sił użyto [21 kwietnia] do oczyszczenia w kierunku z południa na północ tzw. niezamieszkałego, lecz nieopuszczonego getta. Zadania trzech »grup przeszukujących« sprowadzały się do »oczyszczania« i doprowadzan[ia] ich [Żydów] pod strażą na dworzec załadunkowy w celu dalszego odtransportowania do obozów”. Niemcy prowadzili przeszukiwania terenu szopów Walthera Caspara Többensa i Fritza Schulza, w kwartale ówczesnych ulic: Leszno, Karmelicka, Nowolipki, Smocza i Żelazna.

Jedyną stratą śmiertelną wśród kawalerzystów SS był SS-Untersturmführer (podporucznik) Otto Dehmke, który zginął 22 kwietnia podczas walk z konspiratorami z ŻZW na rogu pl. Muranowskiego 21 i ul. Nalewki 41. „Główna grupa bojowa Żydów, przemieszana z polskimi [»]bandytami[«], wycofała się już w ciągu pierwszego czy też drugiego dnia na tzw. plac Muranowski. Tam została zasilona przez większą liczbę polskich [»]bandytów[«]. Planem jej było utrzymanie się wszelkimi sposobami w getcie, ażeby przeszkodzić wtargnięciu z naszej strony. Na jednym z betonowych budynków wywieszono flagi żydowską i polską jako wezwanie do walki przeciwko nam. Jednakże [...] udało się specjalnej grupie bojowej zdobyć te dwie chorągwie. W tej walce z [»]bandytami[«] poległ SS-Untersturmführer Dehmke, któremu eksplodował na skutek nieprzyjacielskiego obstrzału trzymany w ręce granat ręczny, raniąc go śmiertelnie” – pisał SS-Gruppenführer Jürgen Stroop.