W moich felietonach wspominałem już kilkakrotnie o tym, jak powstawały i rozwijały się stowarzyszenia polskich inżynierów i techników, jednak były to opowiadania fragmentaryczne. Ale pod koniec czerwca br., przy okazji uroczystości jubileuszu 80-lecia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Krakowie i 120-lecia „Domu Technika”, wysłuchałem naprawdę wspaniałego wykładu pani prezes Zarządu Głównego NOT, Ewy Mańkiewicz-Cudny, na temat historii zrzeszania się polskich inżynierów „od rozbiorów do współczesności”, a konkretnie w latach 1835–2025. Ponieważ tekst tego wykładu dostałem potem od Autorki także w postaci książki, postanowiłem podzielić się tym skarbem z czytelnikami „Rzeczy o Historii”. Bo naprawdę warto!