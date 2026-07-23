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Wbrew zaborcom i zacofaniu. Dzieje zrzeszania się polskich techników i inżynierów

Polska myśl techniczna w drugiej połowie XVIII w. była zacofana, a kolejne rozbiory tylko tę sytuację pogorszyły. Ale we wszystkich trzech zaborach powstawały polskie stowarzyszenia i towarzystwa naukowe.

Publikacja: 23.07.2026 23:00

„Dom Technika” – budynek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego przy ul. Straszewskiego 28. Zdjęcie z

„Dom Technika” – budynek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego przy ul. Straszewskiego 28. Zdjęcie zostało zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1906 r.

Foto: tygodnik ilustrowany z 1906

Ryszard Tadeusiewicz

W moich felietonach wspominałem już kilkakrotnie o tym, jak powstawały i rozwijały się stowarzyszenia polskich inżynierów i techników, jednak były to opowiadania fragmentaryczne. Ale pod koniec czerwca br., przy okazji uroczystości jubileuszu 80-lecia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Krakowie i 120-lecia „Domu Technika”, wysłuchałem naprawdę wspaniałego wykładu pani prezes Zarządu Głównego NOT, Ewy Mańkiewicz-Cudny, na temat historii zrzeszania się polskich inżynierów „od rozbiorów do współczesności”, a konkretnie w latach 1835–2025. Ponieważ tekst tego wykładu dostałem potem od Autorki także w postaci książki, postanowiłem podzielić się tym skarbem z czytelnikami „Rzeczy o Historii”. Bo naprawdę warto!

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