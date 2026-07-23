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Nowy kontekst „Rozmów z katem”. Odkryto szczegóły tajnego obiektu podsłuchowego „Raki”

Peerelowskie MBP podsłuchiwało i nagrywało rozmowy więźniów „Mokotowa” w latach 1950–1956. Tak wynika z odnalezionej dokumentacji. Ale czy wśród inwigilowanych był Kazimierz Moczarski?

Publikacja: 23.07.2026 22:30

Ściśle tajny raport dotyczący przeprowadzonej 3 maja 1951 r. konserwacji obiektu PP „Raki” (spisany:

Ściśle tajny raport dotyczący przeprowadzonej 3 maja 1951 r. konserwacji obiektu PP „Raki” (spisany: 12 maja 1951 r.), obejmujący m.in. listę sprzętu i opis wykonanych napraw

Foto: ipn

Krzysztof Żarnotal

Między II a XI 1950 r. Kazimierz Moczarski dzielił trzy różne cele więzienia mokotowskiego z Jürgenem Stroopem i Gustawem Schilke. Ten ostatni był wieloletnim krakowskim zastępcą i przyjacielem Alfreda Spilkera, jednego z najważniejszych funkcjonariuszy Gestapo w Generalnym Gubernatorstwie. Rozmowy prowadzone przez tych więźniów miały stać się po latach kanwą „Rozmów z katem”, uznanych za jedną z najważniejszych książek literatury faktu. Czy mogły być podsłuchiwane, a nawet nagrywane przez aparat bezpieczeństwa?

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