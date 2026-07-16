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Adolf Maria Bocheński, „jedyny poważny bohater tej wojny”

Niebawem przypada kolejna rocznica śmierci Adolfa Bocheńskiego. 18 lipca 1944 r. poległ pod Ankoną jeden z najbłyskotliwszych polskich myślicieli politycznych XX stulecia.

Publikacja: 16.07.2026 23:00

Adolf Maria Bocheński (1909–1944) – publicysta polityczny, podporucznik PSZ, kawaler Orderu Virtuti

Adolf Maria Bocheński (1909–1944) – publicysta polityczny, podporucznik PSZ, kawaler Orderu Virtuti Militari

Foto: Instytut Literacki

Franciszek Bolechowski, Maciej Zakrzewski

W 1947 r. Stanisław Cat-Mackiewicz oświadczył w liście do Aleksandra Bocheńskiego, brata Adolfa: „Adzia uważam za największego i właściwe jedynego poważnego bohatera tej wojny”. Józef Czapski tuż po śmierci Adolfa pisał wprost: „»Nie ma ludzi niezastąpionych« – tak często słyszymy to zdanie – otóż nieprawda – są ludzie niezastąpieni. Tego splotu inteligencji okrutnie chłodnej, z charakterem, męstwem szaleńczym, wyjątkowej kultury i wiedzy, z hojnością i ciągłym porywem serca już nie spotkamy. Poznamy może umysły równie świetne, charaktery nie mniej hartowne, ale nikt już nie zajmie jedynego miejsca, jakie zajmował Bocheński nie tylko wśród nas – w wojsku, ale w kulturze polskiej i we współczesnej myśli politycznej”.

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