Donald Trump (ur. 14 czerwca 1946 r.) nie zdążył jeszcze przyjść na świat, gdy jego nazwisko pojawiło się w dziwny sposób na kartach amerykańskiej literatury pod koniec XIX stulecia! A wszystko to za sprawą nowojorskiego autora, Ingersolla Lockwooda, który w latach 1889–1893 wydał dwie książki dla dzieci o przygodach... niemieckiego chłopca Wilhelma Heinricha Sebastiana von Troompa, znanego jako „Baron Trump” – zamożnego i rozpieszczonego, żyjącego w... Trump Castle. W roku 1896 ukazała się także dystopijna powieść Lockwooda: „The Last President”. W XXI w. zostało to nagłośnione przez tropicieli teorii spiskowych dotyczących rodu Trumpów.