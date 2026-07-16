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Prawda i teorie spiskowe o rodzie Donalda Trumpa

Jakie sekrety kryje w sobie rodzinna historia Trumpów? Co odnalazł stryj 45. i 47. prezydenta USA w skrytce Nikoli Tesli – po śmierci genialnego wynalazcy? I jak jedna z najbardziej znanych współczesnych rodzin znalazła się w USA?

Publikacja: 16.07.2026 21:30

Donald Trump świętuje z rodziną po zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA – podczas inauguracji 20 sty

Donald Trump świętuje z rodziną po zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA – podczas inauguracji 20 stycznia 2025 r. w Waszyngtonie. Od lewej widoczni są: trzecia żona Donalda Trumpa – Melania (tyłem, w kapeluszu), prezydent Donald Trump oraz dwoje jego dzieci z pierwszego małżeństwa – syn Eric i córka Ivanka

Foto: KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES / AFP

William Łepkowski

Donald Trump (ur. 14 czerwca 1946 r.) nie zdążył jeszcze przyjść na świat, gdy jego nazwisko pojawiło się w dziwny sposób na kartach amerykańskiej literatury pod koniec XIX stulecia! A wszystko to za sprawą nowojorskiego autora, Ingersolla Lockwooda, który w latach 1889–1893 wydał dwie książki dla dzieci o przygodach... niemieckiego chłopca Wilhelma Heinricha Sebastiana von Troompa, znanego jako „Baron Trump” – zamożnego i rozpieszczonego, żyjącego w... Trump Castle. W roku 1896 ukazała się także dystopijna powieść Lockwooda: „The Last President”. W XXI w. zostało to nagłośnione przez tropicieli teorii spiskowych dotyczących rodu Trumpów.

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