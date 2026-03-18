„IPN protestuje przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej” – podkreślił Instytut Pamięci Narodowej w swoim wpisie. Jednocześnie zaapelował do właściciela orderu o przekazanie go władzom Polski, a do administracji ukraińskiego portalu o natychmiastowe zakończenie aukcji.

„Miejsce bezcennych świadectw historii jest w zbiorach instytucji pamięci. Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu” – zaznaczył IPN.

Kim był kapitan Juliusz Roman Heinzel?

W swoim wpisie IPN przybliżył także sylwetkę kapitana Juliusza Romana Heinzla, który był dowódcą jednego ze szwadronów legendarnego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Odznaczony został za męstwo na polu walki Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

We wrześniu 1939 r. kapitan Heinzel powrócił do czynnej służby wojskowej. Wraz z tysiącami innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli.

„Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów” – przypomniał IPN.