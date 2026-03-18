„Skandaliczna aukcja na ukraińskim portalu”. IPN zabrał głos

Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży Orderu Wojennego Virtuti Militari, którym odznaczono kapitana Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 r. Głos w sprawie zabrał Instytut Pamięci Narodowej.

Publikacja: 18.03.2026 10:55

Foto: OleksKao / Adobe Stock

Joanna Kamińska

„Skandaliczna aukcja na ukraińskim portalu” – tymi słowami IPN rozpoczął swój wpis zamieszczony 17 marca na portalu X.

Należący do ofiary zbrodni katyńskiej Order Wojenny Virtuti Militari wystawiony na sprzedaż

IPN wyjaśnił, że dzięki numerowi widniejącemu na orderze wystawionym na sprzedaż, można zidentyfikować odznaczonego nim oficera. Wiadomo więc, że był to „(…) kapitan Juliusz Roman Heinzel, potomek zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohater wojny z bolszewikami”.

Czytaj więcej

Flaga Polski na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu
Polityka
Rosja znów będzie głosić kłamstwo katyńskie? Wypowiedź prokuratora

IPN przypomniał, że kapitan Juliusz Roman Heinzel spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, który otwarty został 17 czerwca 2000 r. Natomiast stan Orderu Wojennego Virtuti Militari wystawionego na sprzedaż wskazuje, że został odnaleziony podczas poszukiwań ofiar zbrodni.

Order Virtuti Militari

Virtuti Militari to najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za zasługi bojowe. To jeden z najstarszych orderów wojennych na świecie. Został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami. 

„IPN protestuje przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej” – podkreślił Instytut Pamięci Narodowej w swoim wpisie. Jednocześnie zaapelował do właściciela orderu o przekazanie go władzom Polski, a do administracji ukraińskiego portalu o natychmiastowe zakończenie aukcji.

„Miejsce bezcennych świadectw historii jest w zbiorach instytucji pamięci. Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu” – zaznaczył IPN.

Kim był kapitan Juliusz Roman Heinzel?

W swoim wpisie IPN przybliżył także sylwetkę kapitana Juliusza Romana Heinzla, który był dowódcą jednego ze szwadronów legendarnego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Odznaczony został za męstwo na polu walki Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

We wrześniu 1939 r. kapitan Heinzel powrócił do czynnej służby wojskowej. Wraz z tysiącami innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli.

„Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów” – przypomniał IPN.

Prof. Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – wybitny lekarz, twórca oznaczeń grup krwi. Na zdjęciu: jako bie
Historia Polski
Stetoskop i rewolwer, czyli lekarze Marszałka Piłsudskiego
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Józef Sławomir Hartman
Historia Polski
Pułkownik Hartman – „ojciec polskich cichociemnych”
Thomas Rose – ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce
Historia Polski
Czarzasty kontra Rose. Niepotrzebna i szkodliwa awantura
Najstarsza część KL Birkenau: baraki murowane byłego obozu kobiecego
Historia Polski
Anne Sebba: Wielu czołowych dygnitarzy nazistowskiego państwa nie kryło zamiłowania do muzyki
