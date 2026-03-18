IPN zabrał głos w sprawie aukcji na ukraińskim portalu
„Skandaliczna aukcja na ukraińskim portalu” – tymi słowami IPN rozpoczął swój wpis zamieszczony 17 marca na portalu X.
IPN wyjaśnił, że dzięki numerowi widniejącemu na orderze wystawionym na sprzedaż, można zidentyfikować odznaczonego nim oficera. Wiadomo więc, że był to „(…) kapitan Juliusz Roman Heinzel, potomek zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohater wojny z bolszewikami”.
Czytaj więcej
Były prokurator generalny Rosji Jurij Skuratow zasugerował powrót do badania zbrodni katyńskiej przez rosyjską prokuraturę wojskową. Powtórzył kłam...
IPN przypomniał, że kapitan Juliusz Roman Heinzel spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, który otwarty został 17 czerwca 2000 r. Natomiast stan Orderu Wojennego Virtuti Militari wystawionego na sprzedaż wskazuje, że został odnaleziony podczas poszukiwań ofiar zbrodni.
Virtuti Militari to najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za zasługi bojowe. To jeden z najstarszych orderów wojennych na świecie. Został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami.
„IPN protestuje przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej” – podkreślił Instytut Pamięci Narodowej w swoim wpisie. Jednocześnie zaapelował do właściciela orderu o przekazanie go władzom Polski, a do administracji ukraińskiego portalu o natychmiastowe zakończenie aukcji.
„Miejsce bezcennych świadectw historii jest w zbiorach instytucji pamięci. Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu” – zaznaczył IPN.
W swoim wpisie IPN przybliżył także sylwetkę kapitana Juliusza Romana Heinzla, który był dowódcą jednego ze szwadronów legendarnego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Odznaczony został za męstwo na polu walki Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
We wrześniu 1939 r. kapitan Heinzel powrócił do czynnej służby wojskowej. Wraz z tysiącami innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli.
„Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów” – przypomniał IPN.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas