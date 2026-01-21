IPN: W biuletynie Solidarności nie było fałszywych informacji

Jego zdaniem działanie takie nie wyczerpywało znamion przestępstwa, także w świetle obowiązujących wówczas przepisów prawa. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który już po przemianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. uniewinnił pokrzywdzonych od popełnienia przypisanych im przestępstw, stwierdzając między innymi, że „nie było wystarczających podstaw do przypisania oskarżonym udziału w związku, którego celem było wydawanie biuletynów zawierających fałszywe wiadomości”, ich działanie sprowadzało się bowiem „do informowania społeczeństwa o sytuacji w kraju i poczynaniach władz, o których oficjalne media nie informowały”, co było „oczekiwane przez społeczeństwo” i stanowiło formę „walki o pogwałcone przez reżim komunistyczny prawa obywatelskie”.

– Utrzymanie w mocy przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego, w składzie którego zasiadał oskarżony, postanowień o tymczasowych aresztowaniach pokrzywdzonych, było zatem działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji – uważa naczelnik pionu prokuratorskiego IPN we Wrocławiu Konrad Bieroń.

Milicjanci oskarżeni o udział w masakrze lubińskiej

Ta sama jednostka prokuratury skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko dziesięciu byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej zarzucając im, że 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie w czasie demonstracji antykomunistycznej brali udział w pobiciu manifestantów. Ponadto bezprawnie użyli wobec mieszkańców Lubina broni palnej – oddali strzały z pistoletów maszynowych załadowanych amunicją ostrą w ich kierunku. To skutkowało śmiercią Mieczysława Poźniaka i Andrzeja Trajkowskiego oraz spowodowało ciężkie obrażenia u czterech innych osób. Zdaniem prokuratora to działanie wyczerpuje znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości.

W czasie śledztwa prokurator nie tylko zgromadził obszerną dokumentację archiwalną, ale też przesłuchał w charakterze świadków blisko 800 osób, zabezpieczył dokumentację medyczną opisującą obrażenia doznane przez pokrzywdzonych, uzyskał również opinie biegłych z zakresu badania broni palnej, amunicji i mechanoskopii.

Dzięki temu odtworzył przebieg zdarzeń, do których doszło 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie, w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, a także opisał sposób działania oskarżonych funkcjonariuszy MO. To stało się podstawą do wniesienia aktu oskarżenia. Byłym funkcjonariuszom milicji grozi do 15 lat pozbawienia wolności.