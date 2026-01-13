Kiedy będzie gotowy Raport Wschodni mówiący o stratach doznanych przez Polskę w wyniku agresji ZSRS w 1939 roku?

Pytany, kiedy możemy poznać końcowe wnioski i tzw. raport wschodni odpowiada: – Z uwagi na niezwykle szeroki i złożony charakter zagadnienia, obejmujący między innymi badania źródłowe w archiwach krajowych i zagranicznych, w tym w archiwach postsowieckich, jak również na konieczność rzetelnej i dokładnej analizy, trzeba sobie zdawać sprawę, że opracowanie Raportu Wschodniego jest procesem wieloletnim. Zadanie to jest istotnie trudniejsze niż w przypadku badań nad stratami niemieckimi, ponieważ przez dekady obecności i wpływu ZSRS w Polsce znaczna część dokumentacji była niszczona, fałszowana bądź celowo ukrywana. Dla przykładu: mienie zrabowane przez władze sowieckie bywało w dokumentach administracyjnych określane eufemistycznie jako „omyłkowo wywiezione”, co znacząco utrudnia jego identyfikację i wycenę – opisuje nam Bartosz Gondek.

Wskazuje też na problemy związane z dostępem do archiwów na terenie Białorusi i Ukrainy. – Z przyczyn oczywistych najważniejsze zasoby archiwalne, znajdujące się obecnie w Federacji Rosyjskiej, pozostają dla polskich badaczy niedostępne i należy zakładać, że sytuacja ta w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie – dodaje.

Zapowiada, że w pierwszej połowie tego roku Instytut zorganizuje, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, seminarium poświęcone metodologii wycen różnych kategorii dóbr majątkowych. – Równolegle przygotowywane są publikacje dotyczące utraty dóbr o charakterze niematerialnym, których wartości nie sposób wprost przełożyć na ekwiwalent finansowy. Dotyczy to w szczególności lokalnych tożsamości społecznych i kulturowych na Kresach Wschodnich oraz możliwości ich częściowej kontynuacji i adaptacji na tzw. Ziemiach Zachodnich – dodaje szef ISW.

Przypomina, że częściowe wyniki prowadzonych prac były już prezentowane podczas konferencji naukowych, seminariów i dyskusji. Pod koniec grudnia ukazał się też pierwszy numer periodyku naukowego „Studia i Materiały Instytutu Strat Wojennych”. W najbliższych tygodniach planowana jest również premiera serii źródłowej, pierwszych dwóch tomów.

Polska nie uznała strat poniesionych w wyniku działań ZSRR za zamkniętą

Władysław T. Bartoszewski wiceminister spraw zagranicznych nie ma wątpliwości: „rząd RP nigdy nie uznał kwestii reparacji wojennych dla Polski za straty osobowe i materialne poniesione w wyniku agresji ZSRR na Polskę i zbrodni stalinowskich, za zamkniętą”.