Historia niezwykłego orędzia

Zawarty w orędziu program pojednania oparty na prawdzie, dialogu i przebaczeniu, stanowi inspirację dla współczesnych. Wraz ze swoim przesłaniem to ważny element europejskiego i światowego dziedzictwa, które pielęgnowane jest szczególnie we Wrocławiu.

Rocznica ważna nie tylko dla Polski

Jesienią 1965 r. w Rzymie trwała ostatnia sesja Soboru Watykańskiego II, podczas której biskupi z całego świata pod przewodnictwem papieża Pawła VI dyskutowali o reformie Kościoła, w duchu aggiornamento, czyli dostosowania go do wymagań współczesnego świata. Do Wiecznego Miasta przyjechali także biskupi zza żelaznej kurtyny, w tym największa liczba z Polski. Liderem tej grupy duchownych był kardynał Stefan Wyszyński, cieszący się wielką atencją u kolejnych papieży, osławiony odwagą, jaką wykazał się w czasach stalinowskich.

Dla prymasa sobór był nie tylko platformą do rozmowy o Kościele powszechnym, ale także szansą na zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej przypadającym w 1966 r. tysiącleciem Chrztu Polski. Kościół w Polsce przygotowywał się do tego wydarzenia przez dziewięć lat w ramach programu Wielkiej Nowenny. Niespodziewanie zwołany przez Jana XXIII sobór stworzył dodatkową okazję do włączenia w uroczystości całego Kościoła i szerzej chrześcijaństwa. Podczas kolejnych sesji soborowych prymas informował biskupów z całego świata o tej ważnej rocznicy i prosił o modlitwę w intencji Polski.

Na zakończenie soboru polski episkopat wystosował ponad 60 listów do papieża, episkopatów na całym świecie oraz do Światowej Rady Kościołów w Genewie, Patriarchy prawosławnego w Konstantynopolu i Wspólnoty Taizé z zaproszeniem na uroczystości tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Część z tych listów miała charakter indywidualny, to znaczy treścią były one dostosowane do konkretnego adresata, inne były sztampowymi zaproszeniami, które w tej samej formie rozesłano do wielu odbiorców. Dzięki badaniom historyków znamy niektórych autorów tych tekstów, np. list do biskupów z Francji napisał Karol Wojtyła.

Orędzia pojednania

Jednym z tych dokumentów było „Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”. Tekst napisał abp Bolesław Kominek podczas krótkiego pobytu, na początku października 1965 r., w uzdrowiskowej miejscowości Fiuggi, 90 km od Rzymu, w domu sióstr elżbietanek. Co ważne, abp. Kominek pisał od razu w języku odbiorców – po niemiecku.