Panzerschreck był niemieckim granatnikiem przeciwpancernym, zaprojektowanym do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych. Jego największą zaletą dla powstańców była możliwość skutecznego rażenia ciężko opancerzonych celów z relatywnie bezpiecznej odległości, co dawało im realną szansę walki z przeważającymi siłami niemieckimi. Granatnik ten był prosty w obsłudze i zapewniał znacznie większą siłę rażenia niż standardowe ręczne granaty przeciwpancerne czy powstańcze konstrukcje, co czyniło go bardzo cennym elementem uzbrojenia powstańczego.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na unikalny przykład produkcji działek bezodrzutowych w fabryce dźwigów inżyniera Jana Groniowskiego przy ulicy Hożej. Zakład, który pierwotnie zajmował się produkcją urządzeń dźwigowych, został przystosowany do potrzeb wojennych i funkcjonował jako warsztat zbrojeniowy Armii Krajowej. W warunkach powstańczych, na przełomie sierpnia i września 1944 r., wyprodukowano tu cztery ręcznie wykonane działka bezodrzutowe o kalibrze około 75 mm. Broń ta, obsługiwana przez 2–3 żołnierzy, wykorzystywała uproszczone pociski kumulacyjne, których około 200 również wykonano na miejscu – w oparciu o materiały pochodzące z odzyskanych niemieckich niewybuchów oraz z produkcji konspiracyjnej.

Choć opisane działka bezodrzutowe nie dorównywały zasięgiem i siłą rażenia fabrycznej broni przeciwpancernej, stanowiły cenne wsparcie w miejskich walkach, zwłaszcza przy niszczeniu niemieckich punktów oporu takich jak bunkry i posterunki ukryte w ruinach. Ich niewielka masa i prosta obsługa umożliwiały transport i szybkie rozmieszczenie w ciasnej zabudowie Śródmieścia.

Powstańcze improwizowane miotacze butelek zapalających

Równocześnie z produkcją uzbrojenia „przeciwpancernego” w kilku miejscach produkowano wyrzutnie oraz katapulty do butelek zapalających wypełnionych benzyną, wykorzystując m.in. resory samochodowe jako element konstrukcyjny. Powstawanie takich konstrukcji było wymuszone niedoborem broni przeciwpancernej. Jednym z konstruktorów tych urządzeń był inżynier Henryk Knabe „Głowacki”. Zbudował on wyrzutnię, której prowadnicą była rura, a wyrzut butelki następował za pomocą sprężyny stalowej lub pasów gumowych. Niestety, z powodu braku niezbędnych materiałów powstał prawdopodobnie jedynie prototyp takiej wyrzutni, chociaż niektóre źródła mówią o pięciu wyprodukowanych egzemplarzach. Wiadomo, że nie było to jedyne takie urządzenie.

Przed wojną Władysław Kręglewski był inżynierem specjalizującym się w technice grzewczej i metalurgii, natomiast Jerzy Szuster służył jako oficer artylerii Wojska Polskiego. Henryk Knabe był natomiast doświadczonym inżynierem mechanicznym. Warto o nich pamiętać. Ich wiedza i doświadczenie techniczne okazały się nieocenione podczas powstania, które wymuszało improwizację i tworzenie efektywnych rozwiązań w warunkach ograniczonych zasobów.