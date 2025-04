Upadek komunizmu w Polsce zaczął się za Gierka

Mimo młodego wieku Gierek podjął pracę w kopalni. W tym celu musiał sfałszować swoją metrykę, dodając sobie kilka lat. Po pracy udzielał się w Robotniczym Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym, w którym uprawiał sport, występował w zespołach artystycznych, słuchał odczytów i czytał rewolucyjną literaturę. W maju 1931 r. został członkiem polskiej sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej.

W 1934 r. wydalono go z Francji za organizację strajku w kopalni. Strajkujący spędzili pod ziemią 36 godzin, za co Gierek pojechał do Polski, gdzie natychmiast został powołany do służby wojskowej. W kraju nie zagrzał długo miejsca. W 1936 r. zakończył służbę, ożenił się i wyemigrował do Belgii, gdzie znowu trafił do kopalni. Działał tam w partii komunistycznej, a także pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Polaków i Związku Patriotów Polskich, działał w belgijskim ruchu oporu.

W 1948 r. ponownie wrócił do Polski. Został członkiem PPR, co – jak się okazało – było pierwszym stopniem drabiny awansu. Aktyw partyjny podjął decyzję o skierowaniu młodego górnika do Centralnej Szkoły Partyjnej w Łodzi. W 1952 r. został po raz pierwszy posłem na Sejm PRL. Mandat pełnił nieprzerwanie aż do 19 grudnia 1980 r., kiedy to sam zrezygnował.

W 1949 r. został sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, w 1954 r. – członkiem Komitetu Centralnego PZPR, a potem kierownikiem Wydziału Przemysłu Ciężkiego KC PZPR. Był też członkiem Biura Politycznego KC PZPR, a od 1957 r. I sekretarzem KW PZPR w województwie katowickim. Kierował także komisją badającą przyczyny, przebieg i charakter wydarzeń w Poznaniu w czerwcu 1956 r.