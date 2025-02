Powstanie chochołowskie. Insurekcja w cieniu Tatr

Czytaj więcej Historia Skrwawiona ciupaga: prawdziwa historia Janosika i jego kompanów Góralscy zbójnicy | Czas zapomnieć dwa stulecia ocieplania wizerunku zbójników. Prawdziwego Janosika i jego kompanów nikt nie chciałby spotkać nawet za dnia.

Wieczorem 21 lutego, kiedy wieść o sytuacji w Krakowie nadal nie docierała, powstańcy postanowili przystąpić do działań. Podjechali do placówki strzelców granicznych, których rozbroili, odbierając im karabiny. Biorąc pod uwagę, iż sami dysponowali zaledwie kosami i siekierami – waga tej zdobyczy była nie do przecenienia. Dobrze uzbrojeni strażnicy nie zdołali opanować sytuacji prawdopodobnie dlatego, że zostali przez przybyłych całkowicie zaskoczeni. Uradowani tym pierwszym sukcesem powstańcy skierowali się w stronę miejscowości Sucha Góra, gdzie w urzędzie celnym skonfiskowali pieniądze. Działali jednak w pełni uczciwie i honorowo – ks. Kmietowicz oraz Andrusikiewicz zostawili na miejscu podpisane kwity. Zrzucili także z budynku cesarskie godło i przewrócili słupy graniczne. Później górale udali się do Witowa, gdzie również rozbroili przygranicznych strażników oraz leśniczego. W każdym miejscu załatwiali sprawę pokojowo i ugodowo – tego wieczoru nie padł ani jeden strzał.

Przed południem ks. Kmietowicz odprawił uroczystą mszę, podczas której poświęcił przygotowaną broń i wygłosił płomienne kazanie wzywające wiernych do stawienia oporu zaborcy.

W niedzielę 22 lutego w całym Chochołowie od samego rana biły dzwony. Podekscytowani mieszkańcy wiedzieli już o sukcesach, jakie poprzedniego dnia stały się udziałem powstańców. Stanowiło to dużą zachętę dla tych górali, którzy do tej pory wahali się, czy przystąpić do walki. Pod wpływem optymistycznych wieści wielu z nich zmieniło zdanie i zaczęło przygotowywać oręż. Ostrzono kosy, gromadzono pałasze, strzelby, widły i ciupagi. Przed południem ks. Kmietowicz odprawił uroczystą mszę, podczas której poświęcił przygotowaną broń i wygłosił płomienne kazanie wzywające wiernych do stawienia oporu zaborcy. Do Chochołowa przez cały dzień schodzili się mężczyźni z sąsiednich miejscowości. Wieczorem wieś zapełniali już nie tylko chochołowianie, ale również witowianie, dzianiszanie i cichowianie. Łącznie zgromadziło się około 300 ludzi. Na skrajach wsi rozstawiono straże i udano się na spoczynek. Niestety, były to ostatnie spokojne chwile.

Zdrajcy z Czarnego Dunajca w Chochołowie

W tłumie zgromadzonym na mszy celebrowanej przez ks. Kmietowicza znajdowali się szpiedzy austriaccy. Byli to górale pochodzący z Czarnego Dunajca. Niezwłocznie donieśli oni okupantowi o powstańczych zamiarach i sami postanowili przyłączyć się do tłumienia zrywu swoich pobratymców skuszeni wizją austriackich nagród. Nocą z 22 na 23 lutego ruszył na powstańców prowadzony przez komisarza straży granicznej Romualda Fiutowskiego oddział około 20 strażników i 150 chłopów czarnodunajeckich. Jeden ze świadków ataku wspominał: „Wkrótce krzyki i dzwony zaalarmowały wszystkich… nastąpił niespodziewany napad… ciemna noc, śniegu dużo… powstańcy krzyczą: zdrada! Niełatwo im było zebrać się do obrony. Na odgłos hałasu i krzyków wybiega ksiądz. Padają strzały… jeden ranił prawą rękę księdza, drugi – palce obu rąk, na skutek czego ksiądz wycofuje się do najbliższego domu, gdzie opatrują mu rany. Trzeci strzał trafia w furmana komisarza Fiutowskiego. Organista Andrusikiewicz starł się z komisarzem. Obaj padli ranni… Organista ranny w głowę pałaszem i pchnięty szablą w brzuch leży nieprzytomny. Oprzytomniawszy, każe rannego komisarza zanieść do siebie na organistówkę, trupy sprzątnąć, a rannych opatrzeć. Było dwóch powstańców zabitych: Jan Wróbel z Chochołowa i Maciej Jasionek z Witowa, a po stronie napastników jeden zabity. Napastnicy, widząc rannego komisarza, pierzchli czym prędzej, bo przekonali się, że to nie rabusie albo mordercy, ale prawdziwi powstańcy”.