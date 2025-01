80. rocznica wyzwolenia gruzów Warszawy

2. Kompania 1. Batalionu 4. Pułku Piechoty, dowodzona przez ppor. Anatola Szawarę, posuwa się wzdłuż Wisły i dociera do Cytadeli, gdzie zostaje „przywitana” przez Niemców ogniem z karabinów maszynowych i moździerzy. Szawara nie ma łączności z dowództwem, a tym samym rozkazów, jak postępować z niemieckim garnizonem w Cytadeli. Czy go tylko blokować i czekać na wsparcie, czy szturmować fortyfikacje? O losach tego starcia rozstrzyga przypadek. Patrol rozpoznawczy natyka się w jednym z pobliskich domów na sowieckiego zwiadowcę – radiotelegrafistę zrzuconego ze spadochronem na Żoliborz pod koniec 1944 r. Zna on rozmieszczenie niemieckich bunkrów na Cytadeli i wie o podziemnym tunelu, którym można wprowadzić do wnętrza twierdzy oddział szturmowy. Szawara decyduje się na szturm z dwóch stron. Jedna grupa ma atakować bramę główną, a druga przejść podziemnym tunelem.

„Kpr. Skrzeszewski z kilku strzelcami wysuwa się do przodu i wykorzystując odgłosy wybuchów pocisków artylerii zza Wisły, podchodzi niepostrzeżenie do wartownika przy bunkrze. Po rozpaczliwej walce obezwładnia go i wystrzeliwuje zieloną rakietę. Nadbiega ppor. Szawara z plutonem. Wchodzą do podziemnego przekopu i posuwają się ostrożnie do przodu. Po przebyciu przekopu wypadają na dziedziniec z okrzykiem »hurra! «, strzelając w biegu. Mimo całkowitego zaskoczenia Niemcy bronią się uparcie, zajmując pozycje wśród ciężarowych samochodów oraz w budynkach. Od głównej bramy Cytadeli ppor. Szawara słyszy odgłosy strzelaniny. To plutony chor. Zabijaki i chor. Kościelniaka likwidują bunkry zamykające drogę do głównej bramy Cytadeli” – pisał Podlewski.

Szturm kończy się sukcesem, okupionym stosunkowo małymi stratami. Po polskiej stronie było 3 zabitych i 5 rannych, po niemieckiej – 25 zabitych. Reszta spośród liczącej około 300 żołnierzy kompanii żandarmerii polowej majora Willy’ego Weterholta dostaje się do niewoli. Zdobyte zostają niemieckie magazyny broni, oporządzenia i żywności.

W czasie powstania warszawskiego zginęło tak wielu żołnierzy AK i cywilów, że podwórza i skwery zamieniły się w tymczasowe cmentarze Foto: nac

Pod Cytadelą przeprawił się 16. Pułk Piechoty podporządkowany 2. Dywizji. Jego 1. Batalion nacierał w stronę Ogrodu Saskiego i ulicy Królewskiej, gdzie około południa natknął się na żołnierzy z niemieckiej 6. Dywizji Piechoty. Natomiast 2. Batalion wyparł hitlerowskie niedobitki z ruin Zamku Królewskiego, a 3. Batalion, nacierając od strony ulicy Książęcej, natknął się przed gmachem BGK, w pobliżu skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Nowego Światu, na kompanię Wehrmachtu wspieraną przez 6 czołgów lekkich. Niemiecki oddział znalazł się również pod ostrzałem polskich żołnierzy nacierających od strony Nowego Światu i wycofał się w stronę ruin Dworca Głównego, gdzie został pokonany przez polski 1. Batalion 16. Pułku Piechoty.