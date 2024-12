Stan wojenny: wspomnienie

Stan wojenny. Partia was wychowa

Nie pamiętam, czy była przerwa w szkole. A nawet jeśli, to krótka. Spodziewałem się, że nauczyciele również założą mundury, jak spikerzy w telewizji, ale się myliłem. Przycichli jednak, przestali opowiadać o Miłoszu czy Katyniu, za to bardzo ożywił się aktyw lokalnej komórki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dyrektor zapowiedział, że teraz wychowaniem młodzieży zajmie się partia, ale skończyło się na zapowiedziach.

Szybko zbliżały się ferie i sezon wycieczek szkolnych. Czekaliśmy więc na wyjazd w góry z utęsknieniem. Ale czy to w ogóle będzie możliwe? Wychowawca nie dawał większych szans. „Stan wojenny, sami rozumiecie”. Oczywiście nie rozumieliśmy i to nierozumienie było tak intensywne i sprawcze, że w końcu szkole udało się zdobyć pozwolenie na wyjazd i kupić bilety. Jechaliśmy pociągiem do Zakopanego, a potem autobusem do wrót Doliny Chochołowskiej. Dalej – zdaje się na piechotę – ale nie jestem pewien.

Natomiast świetnie mi się wryło w pamięć spotkanie z patrolem Wojsk Ochrony Pogranicza pod ostrą bronią, który zobowiązał nas, by pod żadnym pozorem nie opuszczać miejsca zamieszkania, czyli schroniska, bo to strefa przygraniczna i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Jakie? Czyżbyśmy mieli wpaść pod ogień oddziałów kozaków czechosłowackich? Przecież Jaruzelski wojował z własnym narodem, a nie z towarzyszami z Pragi czy Bratysławy. A potem było piękno polskich Tatr. W istocie nigdy nie zapomnę tych oszałamiających górskich widoków. Znów ostro zarysowane na błękitnym niebie grzebienie kamiennych szczytów, pokryte poduchami śniegu doliny. Szmaragdowa aż do szaleństwa zieleń sosen i świerków. Ślady saren i wiewiórek na ścieżkach wokół schroniska. W dzień ostre zimowe słońce, które wypalało w naszych głowach chłodnymi jak sztylety promieniami kolorowe wizje raju. A w nocy gęste jak śmietana miriady gwiazd na przejrzystym jeziorze granatowego nieba.

I my, 17-latkowie, w przydługich swetrach, wytartych jeansach, puchowych kurtkach, z kolorowymi szalikami z włóczki. Zapatrzeni w siebie, zakochani w młodości, pełni wiary, nadziei, głodni miłości.

Wieczorem spotkania przy ognisku. Jakaś oklejona nalepkami z turystycznych rajdów gitara. Piosenka jedna, druga, trzecia. „Każda dziewczyna ma swego chłopaka”, „Autobiografia”, „A planety szaleją”. Tarzaliśmy się po śniegu jak dzieci, kolega M stąpał po nim gołymi stopami jak Chrystus po jeziorze, wieczorami jakieś niewinne krople alkoholu, zabawy w butelkę, dyskretne i pożądliwe pocałunki. Zawiązywały się krótkotrwałe relacje. Emocje wypuszczone na wolność pętały nas, kazały zatrzymać się na chwilę, by potem w łzach i krótkotrwałej histerii wyrwać się na mróz i zadymkę. Liczyło się koleżeństwo i ofiarność, jak wtedy, gdy wyskoczyliśmy w zimową noc, by wyrwać niewielką choinkę i wręczyć ją koledze jako piękny i barwny bukiet urodzinowy.