Stary bóg Hus, Juliusz Cezar i Kazimierz Odnowiciel

Syn Mieszka II powraca z wygnania

Kiedy Odderę (tak dawną Wodę zwali wtedy kronikarze) przekracza Kazimierz, okrzyknięty później Odnowicielem, jego świta decyduje się właśnie w tym miejscu przedostać do Polski – tak głosi kolejna legenda. Kazimierz wraca do ojczyzny, żeby objąć władzę. Jedzie ponoć z benedyktyńskiego klasztoru w Cluny we Francji. Schodzi z tratwy i jego stopy jako pierwszej dawnej ziemi polskiej, niedawno utraconej na rzecz Czech, dotykają tej śląskiej, może i lubiąskiej. Dzieje się to ponoć na przełomie 1038 i 1039 roku albo w 1039 roku, po wygnaniu przez nieprzychylnych mu możnowładców, pobycie na Węgrzech i w Niemczech, złożeniu hołdu lennego cesarzowi Konradowi II albo jego następcy Henrykowi III. Któryś z nich przydzielił Kazimierzowi do pomocy pięciuset ciężkozbrojnych rycerzy, żeby mógł bez przeszkód wrócić.

Książę prezentuje się dokładnie tak, jak przedstawiony jest na słynnym obrazie zatytułowanym „Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski”, namalowanym przez Wojciecha Gersona w 1893 roku. Płótno można obejrzeć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – władca siedzi na koniu, w tle widzimy zielony las, może i lubiąski, oraz zbrojnych rycerzy, których Kazimierz otrzymał jako wsparcie od króla Niemiec. Wraca do państwa polskiego, zniszczonego powstaniem ludowym i najazdem Brzetysława I, księcia Czech. Spogląda na zabitego księdza, przygniecionego krzyżem. Ręce ma złożone w geście rozpaczy. Królowi towarzyszy stary sługa, też wzburzony tym widokiem. Dłoń duchownego spoczywa na krzyżu, co symbolizuje nadzieję, że jego męczeńska śmierć nie pójdzie na marne. Tuż obok leży otwarty modlitewnik. Ma powyrywane karty. Obok niego widzimy kielich i rozsypane hostie. W głębi obrazu przedstawieni są zbrojni rycerze.

„W górnej części płótna artysta ukazał wrony fruwające na tle pochmurnego nieba, podkreślając w ten sposób ponury, złowieszczy nastrój dzieła. Ciało zabitego księdza to efekt próby odrzucenia przez lud chrześcijaństwa i chęć powrotu do dawnych wierzeń. Fruwające czarne ptaki można także odczytać jako wewnętrznych wrogów jedności piastowskiego państwa i chrześcijaństwa, panoszących się wówczas bez prawowitej władzy, których już po powrocie trzeba będzie surowo ukarać. Rozjaśnione nad siedzącym na koniu Kazimierzem niebo, w porównaniu do innych jego części, może być symbolicznie odczytane jako nadzieja na przyszłość, na lepsze jutro, a zadumany książę jak ten, co ponownie zaprowadzi wiarę, którą przyjął jego pradziad Mieszko I. W głębi obrazu ledwo widoczna jest drużyna zbrojna księcia, która wydaje się oczekiwać na jego decyzję. Jeden ze zbrojnych podtrzymuje konia Kazimierza, jakoby dawał mu czas do namysłu po tym, co książę zobaczył. Ruszamy dalej do zniszczonego kraju czy lepiej powrócić skąd przybyli? Jak wiemy, ruszyli dalej” (L. Lubicki, „Kazimierz Odnowiciel – władca, dzięki któremu przetrwała Polska”).

I odnowili Polskę.

Chrystianizacja według księcia Kazimierza

Zanim jednak ruszą w Polskę, jak mówi legenda, w okolicach Lubensu ostro walczą jeszcze z obrońcami dawnej wiary – starych celtyckich i łużyckich bogów, którzy jeszcze tu mieszkają. Kazimierz postanawia, że już tutaj rozpocznie swoją „krucjatę”, zniszczy dawny kult i na dobre zakorzeni chrześcijaństwo. Rycerzom i ich giermkom każe więc zniszczyć wszystko, co poświęcone jest Husowi. Mordują więc oni innowierców, rozbijają mury tysiącletniej świątyni, niszczą kamienny ołtarz, a w jego miejsce kładą kamień węgielny pod nowy klasztor. Władca w 1053 roku uposaża go hojnie dobrami i wieloma nadaniami. Do opactwa wcześniej sprowadzono zakonników benedyktyńskich z klasztoru we Francji, w którym Kazimierz zaznał kiedyś schronienia, a oni go rozbudowują. Będą w nim żyć przez ponad sto lat i sławić mękę Chrystusa, zgodnie ze swoją doktryną ora et labora – „módl się i pracuj”. Tak w ubóstwie mają krzewić jedyną prawdziwą wiarę.