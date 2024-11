W nocy z 15 na 16 listopada 1940 roku zostały zamknięte bramy prowadzące do getta w Warszawie. Niemal 400 tys. osób zostało uwięzionych za murami z cegły na obszarze 307 hektarów. Bariera miała długość szesnastu kilometrów.

W przeddzień tej rocznicy 15 listopada Muzeum Getta Warszawskiego oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce organizuje uroczystość w trakcie której zapalone zostaną znicze przy murze getta. Odbędzie się w południe na dziedzińcu XII LO im. H. Sienkiewicza przy ul. Siennej 53.

Obchodom towarzyszy kampania społeczna „Był mur w Warszawie”, której celem jest przypomnienie historii getta. Do 20 listopada na przystankach autobusowych, słupach ogłoszeniowych i komunikacji miejskiej Warszawy są widoczne plakaty oparte na zdjęciach z kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego. Przedstawiają one życie codzienne tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej.

Szewach Weiss – najokropniejsze więzienie w Europie

Hasło tegorocznej kampanii, „Był mur w Warszawie”, zostało zaczerpnięte z wypowiedzi byłego ambasadora Izraela w Warszawie Szewacha Weissa. „Był mur w Warszawie. To było największe, najokropniejsze więzienie w Europie, z którego nikt nie mógł wyjść. Wszyscy byli skazani na śmierć. To jest dramat tego muru” – powiedział Weiss. Jego pełna wypowiedź znajduje się na stronie internetowej muzeum 1943.pl i kanale You Tube, podobnie jak wspomnienia świadków, a także badaczy Zagłady: prof. Katarzyny Person, dr. Michała Grochowskiego, prof. Justyny Kowalskiej-Leder.

Po powstaniu w getcie warszawskim, jego teren został zrównany z ziemią. Do dzisiaj zachowały się jego nieliczne fragmenty. 17 listopada odbędzie się spacer wzdłuż murów getta warszawskiego. Rozpocznie się o godz. 12 przy ulicy Złotej 62 w Warszawie.