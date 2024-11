Niemiecka zbrodnia sprzed lat. Kto zabił w Gródku na Podlasiu

3 lipca 1943 roku w rejonie cmentarza żydowskiego w Gródku, funkcjonariusze III Rzeszy Niemieckiej rozstrzelali 36 mieszkańców wsi Popówka i Pieszczenniki. W grupie tej było piętnaścioro dzieci.

Mienie mieszkańców wsi Popówka zostało przez Niemców zrabowane, dodatkowo funkcjonariusze III Rzeszy zlecili okolicznym mieszkańcom rozebrać część zabudowań wsi, a uzyskane z tych zabudowań drewno złożyć w niemieckim magazynie w Gródku. Pozostałe zabudowania zostały przez Niemców spalone.

Co zrobiła niemiecka prokuratura

Z informacji, którą podaje pion śledczy IPN wynika, że kilkadziesiąt lat temu było już w tej sprawie prowadzone śledztwo (o sygnaturze S 14/80) Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Jednak 29 grudnia 1983 roku zostało zawieszone, bo sprawcy tej zbrodni przebywali na terenie Niemiec. Materiały na ten temat zostały przesłane do prokuratury w Stuttgarcie. I co istotne, do dzisiaj polscy nie śledczy nie otrzymali od Niemców informacji o tym, jakie decyzje kończące postępowanie zostały przez nich podjęte. Teraz zwrócono się zatem do prokuratury w Stuttgarcie o nadesłanie postanowienia.