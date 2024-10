Pierwsze muzeum w byłym obozie koncentracyjnym powstało na Majdanku

Na Majdanku Niemcy w planowy sposób prowadzili eksterminację więźniów. Jeńców chorych, osłabionych, niezdolnych do pracy rozstrzeliwano. 3 listopada 1943 r. podczas akcji „Dożynki” rozstrzelano 18 tys. Żydów. Od jesieni 1942 r. działało w obozie pięć komór gazowych. Zwłoki były kremowane i jako nawóz używane w pobliskim folwarku SS.

Czytaj więcej Plus Minus „Krwawe dożynki. 1943”. Erich Muhsfeldt naprawdę nie wiedział? Żydzi, którzy w obozie na Majdanku byli zatrudnieni przy kopaniu rowów, powiedzieli mi, że rowy te są na pewno przeznaczone dla nich. Nie wierzyłem temu, wyśmiałem ich i zapewniałem, że to rowy przeciwlotnicze.

W 1942 r. na terenie obozu powstała nawet tajna organizacja zbrojna. Do obozu przychodziły paczki z żywnością i lekami od Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Lublinie. W konspiracji organizowano wykłady, wieczory kulturalne, przedstawienia teatralne, msze święte, kolportowano prasę. Z Majdanka zbiegło około 200 więźniów, a podczas transportów dalszych 300 osób.

W marcu 1944 r. Niemcy rozpoczęli likwidację Majdanka. Kilkanaście tysięcy więźniów przetransportowano do innych obozów m.in. do Auschwitz. W lipcu 1944 r. pozostało na Majdanku około tysiąca jeńców sowieckich i półtora tysiąca Polaków z Lubelszczyzny. Ostatni transport więźniów do Auschwitz odszedł 22 lipca 1944 r. Niemcy spalili dokumenty i zniszczyli krematorium. Rozstrzelali też kilkuset ostatnich więźniów.

Sowieci założyli na Majdanku obóz dla żołnierzy polskiego podziemia

23 lipca do obozu weszły oddziały 2 Armii Pancernej gen. płk. Bogdanowa i 28 Korpus Piechoty Gwardii z 8 Armii Gwardii gen. płk. Czujkowa Armii Czerwonej. Majdanek był pierwszym dużym obozem koncentracyjnym wyzwolonym przez sowieckie wojska, dlatego zaprosili oni dziennikarzy z całego świata, aby pokazać pozostałości obozu. Jednak w części obozu na Majdanku, powstał obóz NKWD, w którym więziono żołnierzy AK, BCh i NSZ. Stąd wywożono ich później do sowieckich łagrów zlokalizowanych na terenie Związku Sowieckiego.