W południe przed fasadą Centrum Obsługi Zwiedzających zostanie odsłonięty mural, a o godz. 12.10 w sali audytoryjnej COZ odbędzie się premiera wspomnień Bolesława Burskiego „Pawiak, Majdanek, Auschwitz...”. Burski urodził się w 1905 r. Był legionistą, harcerzem, działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Z wykształcenia inżynier ogrodnik, mieszkał i pracował w Dąbrowie Górniczej. Podczas II wojny światowej działał w Armii Krajowej. Organizował siatki sabotażowe, prowadził tajną szkołę podchorążych w Warszawie, należał do Tajnej Głównej Komendy ZHP na Pradze - późniejszych Szarych Szeregów. Wskutek donosu aresztowany został w nocy z 26 na 27 grudnia 1942 roku. W styczniu 1943 r. z więzienia gestapo na Pawiaku przewieziony został do KL Lublin. W kwietniu 1944 roku wywieziono go do KL Auschwitz. Zbiegł z transportu ewakuacyjnego do KL Mauthausen.

O godz. 12.40 zaplanowane jest kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Pamiątki”.

Niemcy opuścili obóz KL Lublin w Majdanku 22 lipca 1944 r.

Ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego w Lublinie trwała od marca 1944 r. W lipcu na Majdanku pozostawało jeszcze blisko tysiąc byłych żołnierzy Armii Czerwonej i półtora tysiąca chłopów z lubelskich wsi aresztowanych pod koniec czerwca 1944 r. Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła w godzinach popołudniowych 22 lipca. Około 800 osób wyprowadzono z Majdanka pod eskortą funkcjonariuszy SS i po kilkudniowym marszu załadowano w Ćmielowie do pociągu jadącego do Auschwitz. 23 lipca z Majdanka wyszli niepilnowani przez nikogo chłopi. Wojska I Frontu Białoruskiego wkroczyły na teren obozu kilka godzin później, gdy trwały jeszcze walki o Lublin.