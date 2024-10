Szczątki ludzi znalezione na Westerplatte. Jakie tajemnice jeszcze kryje?

Prezes IPN Karol Nawrocki: to mogą być więźniowie gdańskiego obozu Nowy Port

Jako pierwszy informację o odnalezieniu szczątków podał na platformie X (wcześniej Twitter) dr Karol Nawrocki, szef Instytutu Pamięci Narodowej.

Według niego były to ofiary brutalnego niemieckiego systemu represji – więźniowie gdańskiego obozu w Neufahrwasser (Nowy Port), którzy od 1939 do 1941 r. wykonywali niewolniczą pracę – także na Westerplatte. „Wedle zachowanych relacji innych osadzonych tu więźniów, to właśnie Westerplatte dla części z nich stało się miejscem śmierci” – stwierdził prezes IPN i opublikował zdjęcie odnalezionych szczątków. Co ciekawe na początku informacji tej nie potwierdziło kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej, które jest właścicielem tego terenu. Potwierdziło ten fakt dopiero w kolejnych dniach.

Śledztwo IPN w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców na Westerplatte

W 2019 roku prokuratorzy IPN rozpoczęli śledztwo w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu przez żołnierzy oddziałów niemieckich w pierwszych dniach września 1939 roku zabójstw żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte. Zostało ono wszczęte na wniosek ówczesnego kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej. Jesienią 1919 r. naukowcy odnaleźli na terenie półwyspu szczątki dziewięciu żołnierzy, z których siedmiu udało się zidentyfikować dzięki pracy naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przeprowadzili badania DNA.

4 listopada 2022 roku dziewięciu obrońców Westerplatte spoczęło wraz ze swoim dowódcą majorem Henrykiem Sucharskim na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Pochowani zostali tam: mjr Henryk Sucharski, plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski), legionista Józef Kita, starszy legionista Ignacy Zatorski, starszy legionista Zygmunt Zięba oraz dwóch niezidentyfikowanych żołnierzy Wojska Polskiego walczących na Westerplatte.