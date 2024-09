Czy w Chełmie pochowano wampira

O wyjątkowym odkryciu poinformowali przedstawiciele delegatury Chełm Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otóż podczas prac ziemnych związanych z remontem muru ogrodzenia w dawnych ogrodach biskupów unickich na Górze Chełmskiej natrafiono na dwa dziecięce pochówki.

„Już samo odnalezienie pochówków w miejscu, które według przekazów historycznych nie było identyfikowane z żadnym ze znanych cmentarzy na Górze Chełmskiej, stanowiło sensację. Jednak największe zdumienie wzbudził jeden z pochówków, który miał cechy pochówku antywampirycznego” – podają przedstawiciele wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Obcięta głowa pochowana twarzą do ziemi

Zdaniem dr. Stanisława Gołuba archeologa prowadzącego badania, był to bez wątpienia pochówek atypowy. Wskazywało na to oddzielenie głowy zmarłego od tułowia i złożenie czaszki do jamy grobowej twarzą do ziemi oraz ułożenie na tułowiu zmarłego kamieni. Dodatkowo, pochówek był najprawdopodobniej oznaczony dwoma słupami od wschodu i zachodu, o czym świadczą zachowane dołki.

„Pochówek z twarzą do ziemi, odcięcie głowy czy przyciśnięcie ciała kamieniem lub kamieniami, to jedne z metod pochówku stosowane w celu zapobieżenia wyjścia z grobu osoby uważanej za istotę demoniczną” – dodają przedstawiciele urzędu konserwatorskiego.