Królewska kamienica we Lwowie zostanie odnowiona

Instytut zakłada, że prace potrwają do października 2025 r., a wartość inwestycji to 2,7 mln zł. Koszty zostaną pokryte z budżetu resortu kultury.

Kamienica Korniakta nazywana także Królewską lub Sobieskich składa się z czterech elementów – kamienicy frontowej, oficyn bocznych i kamienicy tylnej. Ma ona trzy kondygnacje nadziemne i zwieńczona jest „wysokim murem pełnej attyki z grzebieniem w formie rozbudowanej grupy rzeźbiarskiej”.

Jakie prace zostaną przeprowadzone w Kamienicy Sobieskich

Inwestycja realizowana pod nadzorem Instytut Polonika obejmuje wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich. – Podpisanie umów oznacza przejście do konkretnych działań związanych z ratowaniem zabytku, który jest jedną z wizytówek Lwowa. Wyjątkowa lokalizacja w samym centrum starodawnego miasta sprawia, że co roku odwiedzają je setki tysięcy gości. Obecnie opieką nad tym zabytkiem, mającym wyjątkową wartość historyczną i architektoniczną, zajmuje się państwo ukraińskie – opisuje Roman Chmełyk, dyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie. – Trzeba pamiętać, że to wszystko dzieje się w czasie wojny, w której Ukraina broni swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Rosja systematycznie i celowo stara się zniszczyć nasze dziedzictwo kulturowe, pamięć historyczną i tożsamość narodową. Odbudowa światowej klasy zabytku historii i architektury przy wsparciu finansowym Polski jest dowodem niezłomności i wiary w zwycięstwo – dodaje dyrektor muzeum.

Czytaj więcej Historia Polacy odnawiają zabytki za granicą. Nie tylko w Ukrainie W tym roku Instytut Polonika będzie odnawiał 25 zabytków związanych z polskim dziedzictwem, które zlokalizowane są poza granicami naszego kraju. W sumie na ten cel zostanie przeznaczonych 8 mln zł.

Zły stan kamienicy, która była lwowską rezydencją króla Jana III

Marta Kruczyńska, główny specjalista z programu „Ochrona” w Instytucie Polonika, przypomina, że przygotowanie projektu wymagało kilku lat kwerend archiwalnych i badań konserwatorskich. W roku 2018 na zlecenie Instytutu opracowano opinię budowlano-konserwatorską wraz z programem prac dla grupy rzeźbiarskiej wieńczącej attykę. „Ogólny stan zachowania elementów architektonicznych oraz wystroju rzeźbiarskiego elewacji frontowej na podstawie przeprowadzonych badań, oceniony został jako zły i awaryjny. Przyczyny powstawania zniszczeń wynikają m.in z oddziaływania czynników naturalnych jak i niedostatecznej lub nieprawidłowej opieki nad zabytkiem” – opisuje Instytut Polonika. W attyce oraz niższych partiach, z powodu zawilgocenia doszło m.in. do „odspojenia i spękania warstw wtórnej gładzi na płytach boniowania”. Pracom konserwatorskim dodatkowo poddane zostaną kuta balustrada oraz stolarka okienna.