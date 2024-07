Jesienią poprzedniego roku międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej wygrała pracownia WXCA. Zdaniem architektów odbudowa „stanowi proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności”, zatem jest to swoisty dialog pomiędzy pamięcią a aktualnymi potrzebami i uwarunkowaniami.

Reklama

Architekci zaproponowali zespół brył w formie zewnętrznej z 1939 roku oraz ekspozycję zachowanych, oryginalnych elementów dekoracyjnych. W koncepcji pracowni WXCA ma zostać wyodrębniony Grób Nieznanego Żołnierza. Eksponowane będą też zachowane piwnice Pałacu Saskiego, wpisane w 2007 roku do rejestru zabytków. Nowym elementem będzie nadbudowa kamienicy przy ul. Królewskiej 8 w formie oplecionej roślinami ażurowej pergoli.

W miejscu planowanej inwestycji przygotowywany jest kolejny etap badań archeologicznych. Częściowo osłonięte zostały odkopane już piwnice.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne List czytelnika: Pałac Saski pozostaje w naszych umysłach i jego odbudowa nas uspokoi Domaganie się współfinansowania odbudowy Pałacu Saskiego przez Niemcy ma głęboką wymowę historyczną. To przecież na specjalny, barbarzyński rozkaz Hitlera po wybuchu powstania Warszawa miała zostać zburzona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Rozważania co za te pieniądze można by wybudować w zamian są pustosłowiem.

Zarząd spółki Pałac Saski analizuje umowę z wykonawcą projektu architektonicznego

Jednak do dzisiaj nie została podpisana umowa z wykonawcą projektu architektonicznego. Z odpowiedzi, którą przesłał do „Rz” Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski, wynika, że nowy, powołany w styczniu zarząd poddał analizie przygotowany pod koniec ubiegłego roku projekt umowy na prace projektowe. „W ocenie Zarządu, niezbędne okazało się przygotowanie nowego projektu. Jest to podyktowane zarówno koniecznością pełniejszego dostosowania go do prowadzonych na terenie inwestycji prac archeologicznych, jak też potrzebą doprecyzowania w umowie zasad współpracy z pracownią projektową. Obecnie Spółka we współpracy z renomowaną kancelarią prawną przygotowuje nowy projekt tego dokumentu. Zawarcie umowy na prace projektowe planowane jest w roku 2024” – odpowiedział nam.