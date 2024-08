Śledztwo zostało poprzedzone kwerendami archiwalnymi i badaniem zdjęć lotniczych. Chodziło o to, aby ustalić miejsca polowych umocnień Wojska Polskiego, które zostały przygotowane latem 1939 roku. Po zajęciu Pomorza przez Niemców umocnienia te zostały wykorzystane do realizacji planu eksterminacji cywilnej ludności polskiej przez oddziały Selbstschutzu i SS. Dokonały one zabójstw przedstawicieli lokalnej inteligencji, a także 218 pensjonariuszy Krajowego Zakładu Opieki Społecznej w Chojnicach.

Miejsce egzekucji zostało odnalezione jesienią 2023 roku. Przy ofiarach znaleziono m.in. ozdobne spinki do mankietów męskich koszul, szczoteczkę do zębów, guziki, brzytwę, fragmenty odzieży. W maju 2024 roku poszukiwania objęły obszar kilku hektarów, wtedy znaleziono cztery masowe mogiły. W jednej z nich były szczątki pensjonariuszy zakładu opieki.

Teraz śledczy koncentrują się nad identyfikacją odnalezionych szczątków. Zabezpieczyli łuski i pociski kal. 7,62 mm i 9 mm, pochodzące z broni strzeleckiej typu Browning, Parabellum i Mauser, które były używane przez grupy operacyjne niemieckiej policji i służb bezpieczeństwa oraz jednostki paramilitarne Selbstschutzu.

Ślady tzw. zbrodni pomorskiej

Odnalezione miejsca to kolejne ślady tzw. zbrodni pomorskiej, czyli zaplanowanej akcji eksterminacyjnej przeprowadzonej przez Niemców na terenie przedwojennego województwa pomorskiego w ponad 400 miejscowościach. Mordowali oni mieszkających na Pomorzu Polaków i Żydów, przedstawicieli inteligencji, duchowieństwa, właścicieli ziemskich, a także osoby chore psychicznie. Sprawcami byli członkowie oddziałów Volksdeutscher Selbstschutz. Jak podaje IPN, na podstawie dokumentacji ekshumacyjnej i imiennych list ustalono ok. 16 tys. ofiar. Nie jest to jednak pełna liczba. Historycy zakładają, że zostało wtedy zamordowanych od 20 do 40 tys. osób. Największym miejscem kaźni były tzw. lasy piaśnickie, gdzie zginęło co najmniej 10 tysięcy osób.