Rodzina Siniarskich. Zginęli, bo ratowali Żydów w Lutkówce

Zbrodnia dokonana 10 marca 1944 w Lutkówce

„Widziałem, jak wyszła żona Siniarskiego, a potem troje dzieci. Wszystkim kazali stanąć pod ścianą stodoły i zaczęli strzelać do domu przez drzwi i okna, dopiero po jakimś czasie widziałem, jak wyprowadzono Żyda w bieliźnie i wtedy kazali wszystkim położyć się na ziemi” – zeznał po wojnie Józef O., który doprowadził Niemców do gospodarstwa.

Jeden z żandarmów zabił ich serią z broni maszynowej. Niemcy w domu znaleźli Chanę z noworodkiem. Zostali oni zamordowani strzałami z pistoletu. Po dokonaniu zbrodni żandarmi przystąpili do grabieży mienia Siniarskich. Sprowadzono też sołtysa, który miał zakopać zwłoki zamordowanych.

Bezkarni sprawcy zbrodni z Lutkówki

W czerwcu 1945 roku, kiedy do kraju wrócił z robót przymusowych syn Stanisława, Zdzisław Siniarski, przeniesiono ciała zabitych na cmentarz w Lutkówce. Natomiast pod koniec lat 80. XX w. do Polski przyjechał Chaim Lipszyc, który jako jedyny przeżył wojnę. Z jego inicjatywy ekshumowano szczątki zamordowanych Żydów.

Józef O., który doprowadził żandarmów do gospodarstwa w Lutkówce, został w 1948 roku oskarżony przez prokuratora, ale ostatecznie sąd go uniewinnił, część świadków twierdziła bowiem, że to Stanisław B., który wcześniej przez pewien czas udzielał schronienia Chanie, przekazał Niemcom informacje. Bezkarni zostali też sprawcy zabójstwa niemieccy żandarmi.