Polski żołnierz musi też wiedzieć dzisiaj, że jeśli Bóg zdecyduje inaczej i przyjdzie za Rzeczpospolitą umierać, to prezydent Polski i państwo polskie zawsze po niego wróci. Karol Nawrocki, prezydent RP

– Dziś z Westerplatte musi wybrzmieć jeszcze jeden sygnał. Stają przed nami wielkie wyzwania. Wielkie wyzwania w obliczu odradzającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Stoją przed nami wyzwania budowania UE, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te zadania realizujemy razem z naszym partnerem handlowym, naszym sąsiadem, z Niemcami. Ze sprawcami II wojny światowej, którzy ręka w rękę z Sowietami, ze Stalinem, doprowadzili do wybuchu tej wojny i którzy zaatakowali Westerplatte. Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji. Ale Polska, jako państwo przyfrontowe, Polska, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje (...) reparacji od państwa niemieckiego. Bo dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem – oświadczył.

– Niech żyją bohaterowie z Westerplatte. Wieczna hańba niemieckim i sowieckim mordercom – zakończył swoje wystąpienie Nawrocki.

Szymon Hołownia: Wojny zaczynają się, gdy ktoś daje sobie prawo do przekraczania granic

Po prezydencie głos zabrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Jako marszałek Sejmu chcę wspomnieć 300 polskich posłów, 100 senatorów, którzy zginęli w czasie tej zbrodniczej wojny – mówił.

– Co doprowadziło do tej wojny? Niemcy używali w rozkazach, które zostawili swoim żołnierzom również dowódcy pancernika Schleswig-Holstein bardzo, można powiedzieć, obrzydliwie fałszywą interpretację sytuacji mówiąc, że atakują Polskę w obronie przed polskimi nadużyciami. Tak się zaczynają wojny (...), gdy ktoś daje sobie prawo do przekraczania nie swoich, ale czyichś granic. Widzimy to dziś dobrze na Ukrainie, ale widzimy to też dobrze w wielu momentach życia narodów, społeczeństw i ludzi. (...) Bo bardzo często w życiu jest tak, że dobro i zło to są kategorie, które da się opisać geograficzne, da się opisać, ile je dzieli. W tym przypadku było to kilkaset metrów od pancernika Schleswig-Holstein. Obrońcy Westerplatte przekroczyli swoje granice i przekraczali je przez siedem następnych dni, by obronić to, co dla nich najważniejsze, najświętsze. To jest ta różnica, czy jesteś gotów przekroczyć swoje czy czyjeś granice. Czy jesteś gotów umrzeć dla sprawy, czy jesteś gotów dla sprawy zabijać – kontynuował.