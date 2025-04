Odkrycie ma duże znaczenie nie tylko dla geografii, ale także dla badań nad ekosystemami rzek. (...) To pomnik przyrody, kluczowy element światowego dziedzictwa naturalnego. prof. Zaniel Novoa Goicochea

Spływający po stoku anonimowy ciek, zalążek mitycznej rzeki, po sześciu tygodniach dotrze do odległego o 7 tysięcy kilometrów Oceanu Atlantyckiego. To więcej niż długość Nilu, który dzierżył wcześniej miano rekordzisty. W swoim ujściu potężna rzeczna lawina wyrzuca do Atlantyku ponad 200 tysięcy metrów sześciennych wody w ciągu 1 sekundy (czyli 200 razy więcej od średniego przepływu Nilu). W oceanie pod wpływem promieniowania słonecznego wyparuje, dostarczając wilgoci do tworzenia chmur, a w konsekwencji opadów atmosferycznych. W ten sposób zamknie toczący się wkoło cykl odwiecznego obiegu wody w przyrodzie.

Wpółżywy nie potrafię odczuć żadnego uniesienia i cieszyć się sukcesem. Dopiero po kilku dniach dotrze do mnie, że tego rodzaju chwile wzbudzają dumę oraz satysfakcję z osiągniętego celu i nadają sens istnieniu. Zaspokajają ciekawość świata i odwiecznie drzemiącą w człowieku potrzebę wychodzenia poza codzienność, przekraczania granic i znajdowania czegoś, co kryje się za horyzontem.

Prof. Zaniel Novoa Goicochea zauważa, że: „Odkrycie ma duże znaczenie nie tylko dla geografii, ale także dla badań nad ekosystemami rzek. Zachowane w pierwotnym stanie miejsce narodzin głównego systemu hydrologicznego świata tworzy istotny dla człowieka ekosystem, odgrywający bezgraniczną rolę w kontekście deforestacji i zmian klimatycznych, w sumie na utrzymanie równowagi środowiskowej całej planety. To pomnik przyrody, kluczowy element światowego dziedzictwa naturalnego. Ze względu na jego uniwersalne znaczenie dla nauk przyrodniczych, absolutnie konieczne jest poświęcenie mu należytej uwagi”.