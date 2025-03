Który prezydent USA jako pierwszy zamieszkał w Białym Domu?

Od 1790 do 1800 r. Filadelfia była stolicą USA. W tym czasie dopiero budowano miasto Waszyngton. Prezydent rezydował w tzw. Domu Prezydenckim w Filadelfii (znajduje się zaledwie o kilkadziesiąt metrów na północ od Pennsylvania State House, obecnie znanego jako Independence Hall). Budynek zbudowała w 1767 r. zamożna wdowa Mary Masters. W latach 1777–1778 był on kwaterą główną generała Williama Howe’a, dowódcy armii brytyjskiej. Od 1790 do 1797 roku stanowił siedzibę prezydenta Jerzego Waszyngtona. John Adams wprowadził się tam 21 marca 1797 r. i rezydował z rodziną do 30 maja 1800 r. Później, kiedy zamieszkał w Białym Domu, jego żona była tak rozczarowana prowincjonalnym charakterem Waszyngtonu, że błagała męża o powrót do Filadelfii. John Adams wypełnił jednak wolę swojego poprzednika i jako pierwszy prezydent wytrzymał do końca swojej kadencji w tym położonym wśród pastwisk i na całkowitym odludziu, nieogrodzonym i praktycznie niestrzeżonym dworku, który do końca XIX stulecia formalnie nazywano Executive Mansion. Dopiero w 1901 r. budynek ten oficjalnie nazwał Białym Domem prezydent USA Theodore Roosevelt. I on jako pierwszy wprowadził w nim podstawowe zasady bezpieczeństwa, aby nikt z ulicy nie mógł wejść i zawracać prezydentowi głowy.