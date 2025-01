Samotny rejs przez Atlantyk

Ocean nie jest zniewalającą pustką, lecz źródłem życia, tajemniczym światem zamieszkanym przez niezliczone gatunki stworzeń, które jeszcze nie do końca poznaliśmy. Ale to królestwo Neptuna należałoby dogłębnie oswoić i zadbać o nie, bo przypomina już istny śmietnik. Na Atlantyku spotkałem niesioną przez ciepły Prąd Północnorównikowy przerażającą wyspę śmieci. Pośród ciągnącej się dużej plastikowej brei wyróżniała się gęsta niczym zupa zawiesina mikroplastiku, rozdrobnionego na pył pod wpływem światła, wody i wiatru. To szkodliwe zjawisko stanowi ogromne zagrożenie dla morskich ekosystemów i skrywa niewidoczną gołym okiem groźbę. Nieulegające biodegradacji dryfujące miliony ton plastiku stały się wylęgarnią wielu groźnych drobnoustrojów chorobotwórczych oraz szkodliwych gatunków glonów, które na początku mogą przyczynić się do szerzenia chorób wśród morskich zwierząt, a następnie wśród ludzi. Życie w morzach umiera. To nie tylko 8 milionów ton plastiku, które trafiają tam każdego roku. To także szkodliwe substancje, zanieczyszczenia przemysłowe oraz rolnicze. Oddzielny rozdział stanowią ścieki wielkich miast nadbrzeżnych, w których żyje 5 miliardów ludzi. Miliony z nich ulegają zatruciu na skutek spożywania skażonych ryb, mięczaków i alg.

„Jeśli my potrzebujemy morza, to ono wcale o nas nie marzy. Może z łatwością obejść się bez człowieka” – tak napisał francuski historyk Jules Michelet w swoim eseju „Morze”. Był rok 1861. Od tego czasu człowiek nie robił nic poza rabunkową eksploatacją i zanieczyszczaniem tego żywotnego środowiska. W czasach Micheleta nie znano pojęcia bioróżnorodności, lecz już wówczas było wiadomo, że homo sapiens robi coś złego. Potem pojawił się Jacques-Yves Cousteau (1910–1997), oceanograf i ekolog ante litteram, który oświadczył: „To nie człowiek musi walczyć z wrogą naturą, ale bezbronna natura, która od pokoleń jest ofiarą ludzkości”. Konsumpcjonizm, który przyniósł nam niewątpliwy dobrobyt, teraz zwraca się przeciwko nam. Dziś mówimy o jednym z największych kryzysów naszej planety: oceany powoli tracą mieszkańców, a topnienie lodu arktycznego powoduje powolny i nieubłagany wzrost poziomu mórz.

Przerażająca siła sztormu

Na morzu – wcześniej czy później – należy spodziewać się sztormu. Nie ominął i mnie. W krótkim czasie rozpętało się piekło. Co chwila za rufą wyrastała z wodnej kipieli przepotężna czarna ściana zwieńczona szumiącymi białymi grzywaczami. Wydawało się, że to już koniec, mogłem się wtedy tylko skulić ze zgrozy. Bryzgi smagały po twarzy, a słona woda irytowała oczy. Byłem przemoczony i odcięty od wszystkiego; nie jadłem, nie spałem, trząsłem się z zimna. Nieustannie wybierałem wiadrem wodę – jednego dnia naliczyłem, że usunąłem jej 2 tony. Z każdym dniem ubywało mi sił. Czułem się zupełnie bezsilny. Obawiałem się, że mogę upaść na duchu, stracić instynkt samozachowawczy. Niewiarygodnym wysiłkiem zmuszałem się do zmagania o przetrwanie.

Wspierał mnie omówiony w „Opowieści rozbitka” Gabriela Garcíi Márqueza przykład heroicznej postawy kolumbijskiego marynarza, który dryfował samotnie przez dziesięć dni na tratwie – bez jedzenia i picia. Jego pragnienie życia było tak silne, że potrafił stawić czoła nie tylko głodowi i pragnieniu, ale również własnym lękom i wątpliwościom. Na tle niewyobrażalnych trudności ten marynarz stał się symbolem ludzkiej wytrzymałości. Jego determinacja, by nie tylko przetrwać, ale również zachować swoją tożsamość i godność, czyniła go bohaterem. Nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy nadzieja zdaje się gasnąć, potrafił odnaleźć w sobie siłę, by marzyć o powrocie do cywilizacji i bliskich. Jego historia świadczyła o tym, że nawet w obliczu największych przeciwności człowiek potrafi przetrwać.