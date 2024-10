Krzysztof Kowalski: Kurz igrzysk paraolimpijskich opadł. Jak w przeszłości traktowano osoby niepełnosprawne

Także Homo sapiens bardzo dawno nauczył się nie odwracać się od niepełnosprawnych. Archeologicznych dowodów jest wiele, oto jeden z nich: 31 tys. lat temu (Indonezja) młodemu chłopcu amputowano kończynę; po operacji żył jeszcze od sześciu do dziewięciu lat, zmarł, mając ok. 20 lat.

Europejski neolit (młodsza epoka kamienia, początki rolnictwa i osiadłego trybu życia) dostarcza setki dowodów trepanacji czaszki jako remedium na bóle głowy i zaburzenia mentalne. W epokach brązu i żelaza, gdy zapanował obrządek ciałopalny, szkielety redukowano do postaci „popiołu”, dlatego archeolodzy nie są w stanie wyczytać niczego na temat inwalidztwa. Warto jednak zauważyć, że zajęto się zweryfikowaniem legendy, według której Spartanki wynosiły ułomne dzieci w strome wąwozy w górach Tajget i tam strącały je ze skały – nie natrafiono na najmniejsze ślady takich praktyk.

Średniowieczne chrześcijaństwo „doceniło” kalectwo. Dawało ono inwalidzie możliwość zademonstrowania niezachwianej wiary w Boga, ale też mogło być wynikiem kary za grzechy. Jednak te dwie biegunowo przeciwne opcje odbiegały od praktyki dnia codziennego. Na co dzień w powszechnej świadomości kalectwo kojarzyło się z miłosierdziem, dawało okazję do jego okazywania, taka postawa sprzyjała zbawieniu. Zaczęły powstawać szpitale, przytułki i hospicja administrowane przez klasztorne wspólnoty. Pod koniec średniowiecza pojawiła się broń palna, co sprawiło, że liczba rannych i kalek na polach bitewnych rosła lawinowo, a inwalidztwo przestało być czymś rzadko spotykanym – w tłumie, na ulicy, osoby kalekie są codziennym widokiem. Miało to reperkusje na gruncie medycyny. W XVI w. Francuz Ambroise Paré, biorąc częsty udział w wyprawach wojennych jako chirurg polowy, nabył wielkiej biegłości w swoim fachu. „Paré pierwszy w epoce nowożytnej zaczął stosować metodę podwiązywania (ligatura) tętnic na kończynach przy ich amputowaniu” (Władysław Szumowski, „Historia medycyny filozoficznie ujęta”, Kraków 1935). Przyczyniło się to w radykalny sposób do poprawy jakości życia osób kalekich, a w przyszłości do rozwoju technik chirurgicznych i konstruowania protez.

Wszystko, co w tej dziedzinie wydarzało się przez następne stulecia, doprowadziło w rezultacie do tego, że inwalidzi nie tylko dają sobie radę w wielu zawodach, ale – nomen omen – startują właśnie w zawodach sportowych, że organizowane są igrzyska paraolimpijskie transmitowane przez stacje telewizyjne na całym świecie. Paraolimpiady organizowane są co cztery lata, a jak przedstawia się sytuacja pomiędzy nimi? Nie oszukujmy się: w wielu miejscach na świecie wcale nie jest różowo, ale to temat stricte społeczny, nie archeologiczno-historyczny. Kto chce dowiedzieć się, jakie prawa mają osoby niepełnosprawne, jak wygląda zatrudnianie osób niepełnosprawnych, znajdzie informacje na temat praw takich osób na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.