Le Pen wylądował w Algierii jako ochotnik i żołnierz Legii Cudzoziemskiej w 1957 r. Służył tam przez kilka miesięcy i wziął udział w najsłynniejszej chyba operacji w historii tego konfliktu, tzw. bitwie o Algier. W zasadzie była to okupacja dzisiejszej stolicy kraju połączona z polowaniem na członków algierskiego ruchu oporu, represjami i torturami, których to metod Le Pen bronił jeszcze kilka dekad po tych wydarzeniach. Po powrocie do Francji zaś był blisko środowisk kojarzonych z OAS, pojawił się m.in. nad grobem dowódcy zamachowców, którzy byli o włos od zastrzelenia de Gaulle’a. Ówczesnej polityki, strategii i metod bronił nawet w wydanej ledwie sześć lat temu autobiografii „Syn narodu”.

Gdyby jednak chodziło tylko o obronę Vichy czy francuskiej Algierii, Front Narodowy zapewne przeszedłby do historii wraz z blednącymi wspomnieniami o tych konfliktach. W latach 50. przydarzyło się francuskiej polityce coś, czego pierwotnie na świecie właściwie nie zauważono: na scenę polityczną z rozmachem wkroczyło (i równie szybko z niej zniknęło) ugrupowanie stworzone przez lokalnego, małomiasteczkowego biznesmena Pierre’a Poujade’a. „Antypodatkowy, antykapitalistyczny ruch protestu był w dużej mierze reakcją przeciw siłom modernizacji gospodarczej” – kwituje Marcus. Choć sam Poujade okazał się efemerydą, to ten bunt przeciw rujnowaniu tradycyjnych metod funkcjonowania niewielkich przedsiębiorstw stał się stałym elementem oferty Frontu Narodowego. Uniwersalnym bez względu na epokę, bo przecież i dziś łatwo wpisać w strach przed przyszłością i wygryzienie z pracy przez pracujących za grosze imigrantów oraz widmo sztucznej inteligencji, która będzie pozbawiać ludzi firm i pracy, czy robotyzację albo przenoszenie produkcji gdzieś za Wielki Mur.

Mozolna droga Frontu na salony

Zagospodarowanie tak różnorodnej palety lęków i frustracji ma tę zaletę, że w odpowiednich okolicznościach można swobodnie zmieniać tematy dyskusji, odwołując się do konkretnych emocji i poglądów. Tożsamość i francuskość? Rozpasanie młodzieżowej kontrkultury? Imigracja i islamizacja? Sekularyzacja i upadek Watykanu? Liberalne reformy gospodarcze i nabijanie kabzy bogatym? Proszę bardzo.

„W pierwszych wyborach powszechnych, w marcu 1973, na FN zagłosowało jedynie 108 tys. wyborców, 1,32 proc. w skali całego kraju” – przypomina Daniel Stockemer w książce „The Front National in France. Continuity and Change under Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen”. Partia ruszyła do wyborów bez jednolitego, jasnego programu, na dodatek zderzały się w niej dwie frakcje: ekstremiści i… umiarkowani zwolennicy Le Pena. Wynikający z tego wyborczy falstart tylko wzmógł ten wewnętrzny spór. O ironio, to frakcja Le Pena przeważyła – gdyby stało się inaczej, być może Front Narodowy byłby podobną do ruchu Poujade’a polityczną kometą.

Jedne frakcje się pojawiały, inne znikały. Le Pen szukał luk w politycznej świadomości rodaków, przekładając akcenty, łagodząc retorykę w jednych sprawach, ale i wykorzystując nowe elementy, zgodnie z bieżącymi nastrojami: od antykomunizmu, przez militaryzm, po rasizm. W wyborach 1978 r. na Front zagłosowało 200 tys. wyborców.

W tym samym roku zginął w zamachu kluczowy współpracownik Le Pena i współzałożyciel Frontu François Duprat. Paradoksalnie to zniknięcie ze sceny byłego członka OAS, negacjonisty Holokaustu i ekstremistycznej twarzy partii, okazało się dla Le Pena szansą na przesunięcie Frontu bliżej centrum – formacja stała się bardziej akceptowalna tak dla studenta, jak i weterana II wojny światowej. A tzw. drugi szok naftowy (1979) oraz rosnące podczas prezydentury Giscarda d’Estainga bezrobocie dopełniły obrazka. Front całkowicie przestawił retorykę – z obrony radykałów czasu wojny i powojnia na imigrację i bezpieczeństwo publiczne oraz ekonomiczne.