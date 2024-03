Oskarżeni prokuratorzy i sędzia stanu wojennego

Teraz śledczy IPN uznał, że rozpowszechniane przez nich materiały, w tym Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”, zawierały wyłącznie opisy realiów stanu wojennego w Polsce i „były wyrazem sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w tym okresie w kraju”. Działania takie nie stanowiły przestępstwa, nawet przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas przepisów prawa karnego oraz reżimu prawnego stanu wojennego.

Rozpowszechniając opisane materiały pokrzywdzeni nie popełnili zatem, zdaniem prokuratora IPN, przypisanego im przestępstwa, „a tym samym ich tymczasowe aresztowanie, a następnie żądanie orzeczenia bezwzględnych kar pozbawienia wolności i wymierzenie takich kar było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji”.

Oskarżony prokurator wojskowy z Łodzi

Przypomnijmy, że pod koniec poprzedniego roku pion śledczy IPN w Łodzi skierował do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Henrykowi B.

Prokurator Jacek Kozłowski, szef piony śledczego IPN w Łodzi poinformował wówczas, że oskarżonemu „zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości polegających na przekroczeniu swoich uprawnień”. Od 28 stycznia do 12 lutego 1982 roku w Łodzi, czyli już po wprowadzeniu stanu wojennego bezprawnie pozbawił on wolności: Aleksandra M., Pawła N., Urszulę K., Jerzego C., Tomasza D. i Stanisława R., wydając postanowienia o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Ich wina polegała na tym, że sporządzili i rozpowszechnili kilka odezw wyrażających protest przeciwko zwolnieniom kolegów z pracy.

Urszula K. i Jerzy C. którzy byli działaczami Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Łodzi oraz Tomasz D. wiceprzewodniczący łódzkiego oddziału KPN zostali zatrzymani 11 lutego 1982 roku w mieszkaniu prywatnym w Łodzi. Znaleziono tam opracowane przez nich i wydrukowane ponad 600 sztuk ulotek zawierających wiadomości na temat działań władz PRL w okresie obowiązywania stanu wojennego. Prokurator Henryk B. zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.