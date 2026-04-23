Fragment książki Jacka Weatherforda „Czyngis-chan. Architekt nowoczesnego świata”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji.

W 1214 roku Czyngis-chanowi udało się wreszcie rozpocząć oblężenie dworu Złotego Chana w Zhongdu. Niedługo przedtem doszło tam do przewrotu pałacowego. Nowy chan doświadczył tylu waśni wewnętrznych, że zamiast stawić czoło długiemu oblężeniu i podjąć wojnę, poszedł z Mongołami na ugodę. Ci postanowili się wycofać. Złoty Chan obdarował ich hojnie jedwabiem, srebrem i złotem, oddał im też do dyspozycji trzy tysiące koni oraz pięć tysięcy młodych mężczyzn i kobiet. Żeby przypieczętować porozumienie, uznał się za wasala Czyngis-chana i ofiarował mu jedną z księżniczek za żonę.