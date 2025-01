Jak Jimmy Carter utracił Biały Dom?

Na szefa swojej kampanii wyborczej mianował Williama Caseya, którego w przyszłości uczyni dyrektorem CIA. O tym, jak ważne dla Reagana były polityka zagraniczna i kontakt z agencją wywiadu cywilnego, świadczy to, że kandydatem na wiceprezydenta wyznaczył byłego dyrektora CIA George’a H.W. Busha.

Jimmy Carter z wizerunkiem słabeusza

Tymczasem 55-letni Jimmy Carter uginał się pod ciężarem błędów, pomyłek i wpadek popełnionych w ciągu swojej czteroletniej prezydentury. Przejawem tego było omdlenie podczas 10-kilometrowego biegu wokół Camp David. Pech chciał, że scenę tę uchwycił obiektyw reportera prasowego. Amerykanie nie mieli współczucia dla swojego przywódcy – zapamiętali jedynie, że ich przywódca jest „słabeuszem”.

Reagan zaś motywem przewodnim swojej kampanii wyborczej uczynił pytanie skierowane do wyborców: „Czy żyje ci się lepiej niż cztery lata temu?”. W pewnym stopniu ryzykował, ponieważ to w czasach prezydentury republikanina Geralda Forda eksplodowała inflacja i zaczął się kryzys paliwowy. Wychodził jednak z założenia, że uda mu się wypomnieć Carterowi jego obietnice poprawy losu milionów ludzi dotkniętych kryzysem w 1976 r.

Sztabowcy Cartera zdali sobie sprawę, że każda odpowiedź na tak zadane pytanie pogrąży ich szefa. Postanowili więc przyjąć inną taktykę. Chcieli ukazać Cartera jako poważnego męża stanu, fizyka jądrowego i przedsiębiorcę, który przeciwstawia się „komediantowi z Hollywood”, najbardziej znanemu z występów w reklamach telewizyjnych. Założenie było proste: Carter – mądry, bezpieczny, młody i pełen sił mąż stanu, kontra 68-letni aktor – stary, głupi i niesprawny błazen. Sam Reagan im zresztą pomagał w tych wysiłkach. Niektóre jego wypowiedzi wywoływały salwy śmiechu opinii publicznej i nie dlatego, że były śmieszne, lecz świadczyły o jego niewiedzy. Zapytany o to, jak zażegnać kryzys paliwowy, oświadczył, że „najlepsi geologowie” powiedzieli mu, że w Ameryce jest więcej ropy naftowej niż w Arabii Saudyjskiej. A pytany o smog zatruwający powietrze w jego rodzinnym Los Angeles odpowiedział, że wybuch wulkanu Świętej Heleny wyrzucił do atmosfery więcej pyłu niż wszystkie samochody razem wzięte, a w dodatku to... drzewa odpowiadają za większe zanieczyszczenie niż samochody. Jakiś dowcipny wyborca w odniesieniu do tych słów napisał w na kalifornijskiej sekwoi: „powstrzymaj mnie, zanim znowu kogoś zabiję”.

Reagan był faktycznie dość prostym człowiekiem. Na pewno nie rozumiał przemian obyczajowych nowych czasów i wymagań, jakie nakładała na polityków poprawność polityczna. Świadczyły o tym jego kontrowersyjne dowcipy. Po prawyborach w New Hampshire opowiedział dziennikarzom polish joke: „Skąd wiadomo, że w walce kogutów bierze udział Polak? Bo wystawił do niej kaczkę”. Opinia publiczna uznała tę wypowiedź za niesmaczną i ksenofobiczną. Reagan, zdając sobie sprawę, że przekroczył granicę dobrego smaku, oświadczył, że on jedynie tłumaczył dziennikarzom, jakich dowcipów nie należy opowiadać. To zaś z kolei zdenerwowało obrońców wolności słowa. „Jak to? Czy on w ogóle jest wolnościowcem, czy tylko udaje? A może wprowadzi zakaz opowiadania dowcipów?” – pytali konserwatyści. Głupi żarcik Reagana o mało nie kosztował go przegranej już na samym początku kampanii. Sztab Cartera wychwytywał, nagłaśniał i ośmieszał podobne wpadki Reagana, których liczba wcale nie malała. Carter jednak z tym przesadził, kiedy wykorzystał kartę rasową, atakując Reagana zarzutem, że „wprowadził podział między Amerykanami – czarnymi i białymi, Żydami i chrześcijanami, Północą i Południem”.