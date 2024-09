Nie tylko Putin. Ukraina spaloną ziemią Stalina

Jednak pod wpływem strachu saperzy dokonali wybuchu typowo po sowiecku, czyli „na oko”. Użyli zbyt dużej ilości materiału wybuchowego o nazwie toł. W efekcie zamiast ośmiu kluczowych punktów tamy eksplodowało ich aż 13, co w efekcie doprowadziło do siejącej śmierć wielkiej powodzi. Także w sowieckim stylu minerów zatrzymało NKWD, zarzucając im doprowadzenie do przedwczesnego zniszczenia obiektu. Jeden z pułków tej zbrodniczej formacji – osłaniający odwrót – nie zdołał się wycofać. Śledztwo zakończono jednak na rozkaz Stalina, a saperzy zostali uniewinnieni.

Mimo ogromnej siły detonacji zniszczenia betonowej zapory nie były nieodwracalne. Hitlerowskie jednostki budowlane szybko odtworzyły uszkodzoną część, natomiast nowe turbiny musiano dostarczyć z III Rzeszy. Tym niemniej Dnieproges wznowił produkcję energii latem 1942 r.

Niestety, już rok później sytuacja się odwróciła. W 1943 r. do ofensywy przystąpiły wojska sowieckie, co zmusiło Niemców do ponownego zniszczenia elektrowni. Przed odwrotem z Zaporoża zgromadzili w Dnieprogesie 200 ton materiałów wybuchowych i bomb lotniczych. Umocowane w kluczowych miejscach miały zmieść obiekt z powierzchni ziemi. Również ich plan powiódł się tylko częściowo, ponieważ sowieckim dywersantom udało się przerwać kable łączące detonatory. Podobnie jak w 1941 r. w powietrze wyleciała jedynie część betonowej zapory. Natomiast całkowitemu zniszczeniu ponownie uległo techniczne wyposażenie obiektu. Sowieci przystąpili do odbudowy w 1944 r., jednak elektrownia odzyskała pierwotną moc dopiero w 1950 r. Przy rekonstrukcji Stalin postawił na ręczną pracę 50 tys. robotników.

Sowiecka taktyka spalonej ziemi

Zniszczenie największej elektrowni Ukrainy było elementem taktyki spalonej ziemi zastosowanej przez Stalina po rozgromieniu jego armii. Wywóz fabryk i wszelkiego mienia przydatnego z punktu widzenia wojny uznano za priorytet. Już na początku lipca 1941 r. powołano specjalną komisję ds. ewakuacji. Natomiast w przypadku dóbr pozostawianych – od urządzeń przemysłowych i zapasów paliw, przez tory kolejowe, wagony, po zboże na polach – wszystkie miały ulec zniszczeniu. Rozkazy w tej sprawie wydawano wielokrotnie.

22 lipca 1941 r. Komitet Obrony Państwa polecił komórkom WKP(b) zniszczenie wszystkich upraw: „Zasiewy zbożowe i ziemniaczane należy unicestwić, kosząc niedojrzałe uprawy z przeznaczeniem na paszę dla armii. Zbożem należy skarmiać ewakuowane bydło. Pozostałe uprawy palić”. Rozkaz objął także Dnieproges, nakazując ewakuację urządzeń elektrowni, które można zdemontować. Realizację tego rozkazu uniemożliwiły szybkie postępy hitlerowców.

Mniej znana jest historia zniszczenia Pietrozawodska w Karelii. Podczas odwrotu wojska sowieckie wysadziły w powietrze wiele budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw oraz mostów. Armia fińska wkroczyła do płonącego miasta.